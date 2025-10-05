भारत समाचार

पश्चिम बंगाल: पुरुलिया के स्कूल से महिला का शव बरामद, इलाके में सनसनी

Oct 05, 2025, 04:11 AM

कोलकाता, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक प्राइमरी स्कूल से अज्ञात महिला का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शव पुरुलिया शहर के वार्ड संख्या 21 स्थित आलांगीडांगा प्राइमरी स्कूल परिसर से बरामद किया गया। शव स्कूल की चारदीवारी से घिरे एक हिस्से में पड़ा मिला। शव की अर्धनग्न अवस्था में बरामदगी से आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई हो सकती है।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “मामला दर्ज कर लिया गया है और महिला की पहचान की प्रक्रिया जारी है। चूंकि राज्य के सरकारी स्कूल दुर्गा पूजा की छुट्टियों के कारण बंद हैं, इसलिए यह भी जांच की जा रही है कि कहीं महिला की हत्या किसी और जगह कर शव को स्कूल में फेंका तो नहीं गया। साथ ही, दुष्कर्म की संभावना की भी जांच की जा रही है, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी।”

इस मामले की जांच पुरुलिया सदर थाना कर रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है।

पुलिस ने विभिन्न इलाकों में तलाशी शुरू कर दी है और आसपास के थानों में दर्ज किसी भी लापता महिला की शिकायतों की जांच कर मृतका की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

यह घटना उस समय सामने आई है जब पुरुलिया शहर में दुर्गा पूजा के उत्सव का माहौल है। शनिवार को भी विभिन्न पूजा समितियां प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए शोभायात्राएं निकाल रही थीं। इस घटना ने शहर के उत्सव के माहौल पर छाया डाल दी है।

--आईएएनएस

