पश्चिम बंगाल : मेदिनीपुर में भाजपा का विरोध-प्रदर्शन, 'अभया को न्याय दो' की उठी मांग

Aug 10, 2025, 04:51 PM
पश्चिम बंगाल : मेदिनीपुर में भाजपा का विरोध-प्रदर्शन, 'अभया को न्याय दो' की उठी मांग

मेदिनीपुर, 10 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर शहर के धर्मा इलाके में रविवार को जिला भाजपा की ओर से रक्षाबंधन पर्व का आयोजन किया गया। इस बार यह त्योहार केवल भाई-बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें 'अभया को न्याय दो' का संदेश जुड़ा था।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, शनिवार को कोलकाता में नबन्ना अभियान के दौरान हुए हंगामे में पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज में अभया की मां घायल हो गई थीं। इसी घटना के खिलाफ विरोध जताने के लिए भाजपा ने रक्षाबंधन पर्व को विरोध दिवस के रूप में मनाया।

इस आयोजन में कीर्तन के साथ-साथ रक्षाबंधन का पारंपरिक उत्सव भी मनाया गया। लेकिन, इसके जरिए अभया को न्याय दिलाने का भी संदेश दिया गया।

इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष शंकर गुचैत समेत अन्य पार्टी नेता भी मौजूद थे। शंकर गुचैत ने कार्यक्रम के दौरान कहा, "तृणमूल सरकार के अधीन पुलिस ने यहां तक कि अभया की मां पर भी लाठी चला दी। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। आज हमने रक्षाबंधन को विरोध के रूप में मनाया है। लोग अब तृणमूल का असली चेहरा देख रहे हैं। यह सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है।"

इस आयोजन के जरिए भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वह महिला सुरक्षा और न्याय के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी।

स्थानीय लोगों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और अभया के लिए न्याय की मांग का समर्थन किया। रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक माहौल के साथ-साथ राजनीतिक संदेश भी साफ तौर पर देखने को मिला। एक ओर जहां भाई-बहन के रिश्ते की मिठास दिखी, वहीं दूसरी ओर सरकारी रवैए के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर किया गया।

