पश्चिम बंगाल में उद्योगों के आने से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर: मौमिता बिस्वास मिश्रा

पूर्व बर्धमान, 4 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री मौमिता विश्वास मिश्रा ने गुरुवार को आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि एक समय था जब डर और राजनीति के कारण इंडस्ट्रीज को यहां से जाना पड़ा था, लेकिन अब भाजपा सरकार में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और जल्द ही इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा।

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मौमिता बिस्वास मिश्रा ने कहा कि अगर राज्य में उद्योग नहीं आएंगे तो युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे। उनके मुताबिक, पिछले कई वर्षों में जिन उद्योगों ने यहां निवेश किया था, उनमें से कई को सिंडिकेट राज, दादागिरी और असुरक्षा के माहौल की वजह से राज्य छोड़ना पड़ा।

उन्होंने कहा कि अब हालात बदल रहे हैं और लोगों के बीच भरोसे का माहौल बन रहा है। उनका मानना है कि निवेशकों को सुरक्षित माहौल मिलेगा तो वे पश्चिम बंगाल में निवेश करने के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि उद्योगों के आने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हें काम की तलाश में दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा।

उन्होंने उद्योगों के पलायन का जिक्र करते हुए कहा कि पहले कई बड़ी कंपनियों ने यहां निवेश की इच्छा जताई थी, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी वजह से कई उद्योग राज्य से बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों और युवाओं पर पड़ा, जिन्हें रोजगार के लिए अपने घर-परिवार से दूर जाना पड़ा।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा माहौल तैयार करना है जहां राज्य के बेटे-बेटियां अपने ही घर के पास रोजगार पा सकें। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि लोगों का पलायन भी कम होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर उद्योग और कृषि दोनों का संतुलित विकास हो, तो पश्चिम बंगाल आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बन सकता है।

मौमिता बिस्वास मिश्रा के मुताबिक, राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल बनाना सबसे जरूरी है। तभी नए उद्योग आएंगे और युवाओं के लिए बेहतर भविष्य के अवसर तैयार होंगे।

--आईएएनएस

पीआईएम/डीकेपी