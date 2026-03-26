पश्चिम बंगाल में हार देख बौखला गई हैं ममता बनर्जी, भाजपा की सरकार बनना तय: प्रवीण खंडेलवाल

नई दिल्ली, 26 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दावा किया है कि जनता टीएमसी से मुक्ति पाना चाहती है और प्रदेश में इस बार भाजपा की सरकार बनना तय है।

भाजपा सांसद ने सीएम ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने पिछले पांच वर्षों में ममता बनर्जी के कुशासन को सहा भी है और देखा भी है। अब मामला चुनाव का है तो ममता बनर्जी को सारे धर्म याद आ रहे हैं। देश जानता है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ अपने कार्यकाल में एक विशेष वर्ग की राजनीति की है। चुनाव का वक्त और हार सामने देख ममता बनर्जी बौखला गई हैं। इसीलिए वे तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं।

आरजी कर पीड़िता की मां को भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने पर भाजपा सांसद ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि आरजी कर मामले में ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से असंवेदनशील होकर मामले को हैंडल किया, एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को दुख पहुंचाया है। भाजपा ने पीड़िता की मां को टिकट दिया है, निश्चित रूप से वह चुनाव जीतेंगी, जो अन्याय हुआ है, उसे न्याय में बदला जाएगा।

सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस.जयशंकर के बयान पर भाजपा सांसद ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा होर्मुज के रास्ते जहाज वापस लाए गए। इन जहाजों में ईंधन था। उन्होंने कहा कि बाकी देश क्या करते हैं, इससे भारत को लेना-देना नहीं है।

एलपीजी संकट पर विपक्ष के बयानों पर भाजपा सांसद ने कहा कि कुछ लोग हैं जो केवल अफवाहें फैलाना ही जानते हैं। देश उनसे सावधान है, क्योंकि गैस का कोई संकट नहीं है। गैस की पूर्ति हो रही है। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुने जाने पर भाजपा सांसद ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी आज पूरी दुनिया में सबसे प्रमुख और लोकप्रिय नेता हैं।

उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने सर्वे किए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे मशहूर नेता हैं। भारत को उन पर गर्व है, जिस तरह से वे काम करते हैं और जिस तरह से वे दुनियाभर के नेताओं के साथ समान संबंध बनाए रखते हैं। हर कोई उनसे मिलना चाहता है और उनसे प्रेरित भी होता है। भारत के लिए गौरव की बात है कि हमारे पीएम को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है।

--आईएएनएस

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