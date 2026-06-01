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पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल विस्तार, 35 नए मंत्री लेंगे शपथ

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 01, 2026, 04:02 AM

कोलकाता, 1 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल के विस्तार के तहत 35 नए मंत्री सोमवार सुबह 11 बजे कोलकाता के लोक भवन में शपथ लेंगे। राज्यपाल आर एन रवि उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर 35 नए मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप दिया था।

अब ये 35 भाजपा विधायक सोमवार को मंत्री पद की शपथ लेंगे। संभावना है कि नए मंत्रियों के विभागों (पोर्टफोलियो) की घोषणा भी आज ही की जाएगी।

हालांकि, किन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

भाजपा की राज्य समिति के एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, ''सुबह 11 बजे तक इंतजार कीजिए। कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। इतना जरूर कह सकता हूं कि मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं और नए चेहरों का संतुलित मिश्रण होगा। साथ ही पश्चिम बंगाल के सभी जिलों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।''

35 नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद राज्य मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी। इसके बाद भी तीन और मंत्रियों को शामिल करने की गुंजाइश रहेगी, क्योंकि किसी राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत तक ही हो सकती है।

गौरतलब है कि 9 मई को स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल की पहली भाजपा सरकार के छह मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के अलावा अग्निमित्रा पॉल, दिलीप घोष , निसिथ प्रमाणिक, अशोक कीर्तनिया और खुदीराम टुडू शामिल थे।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी राज्य सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता (डीए) देने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बकाया राशि के भुगतान पर चर्चा होगी।

हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी। बाद में दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांग्शु पांडा की जीत के बाद पार्टी की कुल सीटें बढ़कर 208 हो गईं।

--आईएएनएस

एएमटी/एएस

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