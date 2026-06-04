पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास का भाई जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार

कोलकाता, 4 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास के भाई स्वरूप बिस्वास को गुरुवार रात कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वह पिछले साल लियोनेल मेस्सी के जीओएटी इंडिया टूर के दौरान साल्ट लेक स्थित युवा भारती क्रीड़ांगन में हुई तोड़फोड़ के मामले में आरोपी हैं।

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राज्य पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह गिरफ्तारी बंगाली फिल्म उद्योग से जुड़े तकनीशियनों से जबरन वसूली के आरोपों के संबंध में की गई थी।

घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बताया कि स्वरूप बिस्वास को कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके टॉलीगंज में स्थित बंगाली फिल्म, टेलीविजन और ओटीटी प्रोडक्शन में काम करने वाले मेकअप आर्टिस्टों के एक संगठन से जुड़ी एक महिला मेकअप आर्टिस्ट द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था।

टॉलीगंज का प्रतिनिधित्व पश्चिम बंगाल विधानसभा में स्वरूप बिस्वास के बड़े भाई अरूप बिस्वास ने किया था, जो 2006 से 2026 के बीच लगातार चार कार्यकालों तक तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे थे।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि स्वरूप बिस्वास ने पिछले दो वर्षों से उसे मेकअप से संबंधित कोई भी काम न मिलने देने की साजिश रची। उसने यह भी आरोप लगाया कि जब उसके बड़े भाई ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली पश्चिम बंगाल सरकार में खेल और ऊर्जा मंत्री थे, तब स्वरूप ने उसे कई बार धमकी दी थी।

अपनी शिकायत में उन्होंने आगे आरोप लगाया कि स्वरूप बिस्वास ने धमकी और डरा-धमकाकर उनसे कई लाख रुपये की उगाही की। शिकायत के आधार पर, न्यू अलीपुर पुलिस स्टेशन ने जांच शुरू की और उसके बाद गुरुवार रात को उसे गिरफ्तार कर लिया।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद स्वरूप बिस्वास ने कोलकाता में पूर्वी भारत के सिनेमा तकनीशियनों और श्रमिकों के संघ के अध्यक्ष के रूप में लंबे समय तक कार्य किया था।

उस पर लंबे समय से अपने संगठन के सदस्यों से जबरन वसूली के आरोप लगते रहे थे। गुरुवार रात को कोलकाता पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और शुक्रवार को उसे कोलकाता की निचली अदालत में पेश किया जाएगा।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली कैबिनेट में पूर्व राज्य ऊर्जा मंत्री रहे अरूप बिस्वास, दक्षिण 24 परगना जिले के टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के चार बार के विधायक थे।

हालांकि, हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में, उन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार पापिया अधिकारी ने 6,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी