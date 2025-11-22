प्रवीण खंडेलवाल ने नए लेबर कोड का स्वागत किया, कहा-श्रमिकों को मिलेगा उनका हक

नई दिल्‍ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्र सरकार की चार नई श्रम संहिताओं का स्वागत किया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने नई श्रम नीति के अंतर्गत जो प्रावधान किए हैं, उनसे श्रमिकों को उनका हक, बेहतर सुविधाएं और काम के लिए अच्छा माहौल मिलेगा।

खंडेलवाल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ है, जब केंद्र की सरकार ने उस तबके के बारे में सोचा है जो अंतिम पायदान पर रहकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। पीएम मोदी के नेतृत्‍व में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है।

एक अन्‍य सवाल के जवाब में उन्‍होंने कहा कि वैश्विक पटल पर पीएम मोदी की वजह से अलग प्रकार की सकारात्‍मक छवि स्‍थापित हुई है। आज के दौर में भारत को अनदेखा करके कोई बड़े निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं।

सरकार ने पहले के 29 लेबर कोड को चार नए लेबर कोड से बदल दिया है। चार लेबर कोड में कोड ऑन वेजेज 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 शामिल हैं।

केंद्र सरकार की ओर से किए गए ये बदलाव देश में रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नए श्रम कानूनों से देश के करीब 40 करोड़ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज भी मिलेगी।

वहीं, भाजपा सांसद ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने आईएएनएस से कहा कि राम मंदिर का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। जहां तक मस्जिद बनाने का मामला है,वह अपने घर में कुछ भी बना लें। वहां की सरकार के कानून में अगर ऐसा होगा तो वह बना पाएंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक खास वर्ग को खुश करने में लगी हैं, जबकि बंगाल की आम जनता त्रस्त है।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी