भारत समाचार

पूर्वी दिल्ली पुलिस ने किया एमडीएमए तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, ड्रग्स के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 31, 2026, 06:35 AM

नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। पूर्वी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने नशीले पदार्थों की तस्करी के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 6.2 ग्राम एमडीएमए के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, 26 मई 2026 को शाम करीब 7:30 बजे अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से नोएडा जाने वाली सड़क पर अक्षरधाम सेतु फ्लाईओवर के पास गश्त के दौरान एक संदिग्ध मारुति सुजुकी डिजायर कार को रोका गया। वाहन की तलाशी लेने पर डैशबोर्ड से 6.2 ग्राम एमडीएमए बरामद हुआ। कार में सवार तीनों युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रवीण कुमार उर्फ जॉनी (37), निवासी आर्य नगर, कड़कड़डूमा; अभिषेक (28), निवासी आर्य नगर, कड़कड़डूमा; और लक्ष्य (23), निवासी गणेश नगर कॉम्प्लेक्स, दिल्ली के रूप में हुई है।

तीनों आरोपियों के खिलाफ पीएस मंडावली में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22, 25 और 29 के तहत एफआईआर संख्या 136/2026 दर्ज की गई है। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है।

पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार, आईपीएस ने बताया कि स्पेशल स्टाफ की टीम लगातार खुफिया सूचनाओं के आधार पर नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर नजर रखे हुए थी। एसीपी पवन कुमार के पर्यवेक्षण और इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक के नेतृत्व में टीम ने यह सफल अभियान चलाया।

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने एमडीएमए को सप्लाई और वितरण के लिए अपने पास रखा था। पुलिस अब इस नशीले पदार्थ के स्रोत, सप्लाई चेन और इससे जुड़े बड़े नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। यह भी जांच की जा रही है कि क्या आरोपी किसी अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह से जुड़े हुए हैं।

पूर्वी जिला पुलिस ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति दोहराते हुए कहा है कि नशीले पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों से जुड़े किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ऐसे सभी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार अभियान चला रही है।

पूर्वी जिला पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें नशीले पदार्थों की बिक्री, संदिग्ध गतिविधियों या तस्करों के बारे में कोई जानकारी मिले तो वे तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें। नशामुक्त दिल्ली के निर्माण में जनता का सहयोग बेहद जरूरी है।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...