प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में नवंबर की खास उपलब्धियों पर बात की

Nov 30, 2025, 07:29 AM
नई दिल्ली, 30 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नवंबर महीने में देश की 'बड़ी उपलब्धियों' की बात की। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों से लोगों को कई प्रेरणा मिली हैं।

अपने महीने के रेडियो प्रोग्राम 'मन की बात' के 128वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "नवंबर का महीना बहुत सी प्रेरणाएं लेकर आया। कुछ दिन पहले ही 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' पर सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ।"

पीएम मोदी ने कहा कि वंदेमातरम् के 150 साल होने पर पूरे देश में होने वाले कार्यक्रमों की शानदार शुरुआत हुई। 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वजा का आरोहण हुआ। इसी दिन कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण हुआ।

उन्होंने हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन 'एमआरओ फैसिलिटी' की तारीफ की और कहा कि भारत ने एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसेना में 'आईएनएस माहे' के शामिल होने और स्काईरूट के इनफिनिटी कैंपस का भी जिक्र किया और कहा कि ये उपलब्धियां 'भारत की नई सोच, इनोवेशन और युवा शक्ति की झलक बन गई हैं'।

कृषि क्षेत्र का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 357 मिलियन टन के खा‌द्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। 10 साल पहले की तुलना में भारत का खा‌द्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि खेलों की दुनिया में भी भारत का परचम लहराया है। कुछ दिन पहले ही भारत को कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी का भी ऐलान हुआ। ये उपलब्धियां देश की हैं, देशवासियों की हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'मन की बात' देश के लोगों की ऐसी उपलब्धियों को, लोगों के सामूहिक प्रयासों को जन-सामान्य के सामने लाने का, एक बेहतरीन मंच है।

--आईएएनएस

डीसीएच/

