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प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन को जन्मदिन पर दी बधाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 31, 2026, 06:35 AM

नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन को जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, "केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करें।"

केरल के सीएम के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, वीडी सतीशन का जन्म 31 मई 1964 को एर्नाकुलम जिले (मरडू नगर पालिका) के नेटूर में हुआ था। वे वदस्सेरी दामोदरा मेनन और वी. विलासिनी अम्मा के चौथे पुत्र हैं।

वीडी सतीशन केरल के 13वें मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 2021 से 2026 तक 15वीं केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। वे एर्नाकुलम जिले से कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री हैं। 2001 से वे लगातार परवूर विधानसभा क्षेत्र से केरल विधानसभा के लिए चुने जाते रहे हैं। वीडी सतीशन को केरल के छठे ऐसे राजनीतिक नेता होने का गौरव भी प्राप्त है, जिन्होंने राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य किए बिना मुख्यमंत्री का पद संभाला है।

2006 में 12वीं केरल विधानसभा में उन्होंने कांग्रेस के मुख्य सचेतक के रूप में कार्य किया। 2013 में उन्हें तमिलनाडु के प्रभारी एआईसीसी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 2014 में उन्हें केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

वीडी सतीशन पहली बार 2001 में परवूर विधानसभा क्षेत्र से केरल विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद वे 2006, 2011, 2016, 2021 और 2026 में हुए विधानसभा चुनावों में पुनः निर्वाचित हुए।

वीडी सतीशन ने अपनी प्राथमिक शिक्षा नेटूर के एसवीयूपी स्कूल से पूरी की और पनांगड हाईस्कूल से एसएसएलसी उत्तीर्ण की। उन्होंने अपनी प्री-डिग्री और डिग्री की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट कॉलेज, थेवारा से पूरी की। बाद में उन्होंने राजगिरी कॉलेज, कलामासेरी से एमएसडब्ल्यू की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने तिरुवनंतपुरम लॉ अकादमी से एलएलबी की डिग्री और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून में मास्टर डिग्री हासिल की।

वीडी सतीशन ने अपने कॉलेज के दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छात्र संगठन केरल छात्र संघ (केएसयू) के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। केएसयू के माध्यम से वे केरल में छात्र राजनीति के नेतृत्व पदों तक पहुंचे।

--आईएएनएस

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