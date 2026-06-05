प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का हुआ अभूतपूर्व विकास, जनता खुश : भाजपा

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक कार्यकाल में रहने का रिकॉर्ड बनाने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व विकास हो रहा है और जनता खुश है।

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मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने कहा, "यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को हम सब 2014 से देख रहे हैं। वे देश और भारत की जनता के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। देश भर में हो रहे विकास को लेकर जनता में खुशी का माहौल है।"

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने 5 जून से 21 जून तक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की है। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये 12 वर्ष प्रधानमंत्री मोदी की गरीबों के कल्याण के प्रति सेवा, समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।"

उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, "2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से, जिन सभी राज्यों में चुनाव हुए हैं, चाहे वह हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार या पश्चिम बंगाल हो, सभी परिणामों को देखें तो प्रधानमंत्री मोदी अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। प्रधानमंत्री के कार्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2029 में भी जनता उन्हें चुनेगी।"

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश ने सुशासन, आर्थिक अनुशासन, विकास और कल्याणकारी सरकार देखी है और एक ऐसा प्रयास भी देखा है, जिसने विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।"

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत देशभर में पौधरोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। भाजपा के दिल्ली गेट मंडल में, इसी अभियान के तहत एक पौधा लगाया गया है।"

विजयपुरा (कर्नाटक) में विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे कार्यकाल का जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। वे स्वतंत्र भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। हम सभी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि वे अगले 10 वर्षों तक भी प्रधानमंत्री बने रहें।"

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "प्रधानमंत्री का कार्यकाल निसंदेह अविस्मरणीय है। यदि हम वैश्विक संदर्भ में भारत की स्वीकृति को देखें, तो यह सर्वव्यापी है। युवाओं के लिए रोजगार और अवसर सृजित किए जा रहे हैं।"

--आईएएनएस

ओपी/एबीएम