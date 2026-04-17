प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है: सीएम सम्राट चौधरी

पटना, 17 अप्रैल (आईएएनएस) बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले दो दशकों में बिहार ने उल्लेखनीय विकास देखा है और आशा व्यक्त की कि राज्य विकास के पथ पर आगे भी अग्रसर रहेगा।

वह अपने परिवार के साथ को सारण जिले के सोनपुर स्थित पूजनीय बाबा हरिहर नाथ मंदिर गए, जहां उन्होंने राज्य की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने लगभग 20 मिनट तक गर्भगृह में विशेष पूजा-अर्चना की।

उनके आगमन से पहले मंदिर परिसर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और सारण जिले के स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय निवासी मंदिर में एकत्रित हुए।

पदभार ग्रहण करने के बाद से सम्राट चौधरी बिहार के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं।

15 अप्रैल को शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की।

बाद में 16 अप्रैल को उन्होंने राज्य के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु ऐतिहासिक तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा का दौरा किया।

इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने शबद कीर्तन सुना, गुरुद्वारे के आध्यात्मिक वातावरण में समय बिताया, और इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की।

बाबा हरिहर नाथ मंदिर की यह यात्रा उनकी आध्यात्मिक गतिविधियों की निरंतरता को दर्शाती है, जिसने राजनीतिक हलकों में ध्यान आकर्षित किया है।

पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि ये यात्राएं मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत आस्था का प्रतिबिंब होने के साथ-साथ उनके कार्यकाल की एक प्रतीकात्मक शुरुआत भी हैं।

समर्थक इसे एक सकारात्मक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम मानते हैं, वहीं विपक्ष भी इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है।

इस बीच, सारण पुलिस के कर्मियों ने यात्रा के दौरान कड़ी सुरक्षा और औपचारिक प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया।

मुख्यमंत्री की शुरुआती सार्वजनिक गतिविधियों से पता चलता है कि वे शासन को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनके कार्यकाल की दिशा तय हो रही है।

--आईएएनएस

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