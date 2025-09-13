प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा: सीएम माझी

नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम माझी ने कहा कि पीएम मोदी का मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का आगामी दौरा इस बात का प्रमाण है कि देश अभूतपूर्व पैमाने और गति से प्रगति कर रहा है।

सीएम माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार की उनकी आगामी यात्रा देश भर में प्रगति के पैमाने और गति का प्रमाण है। 71,850 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास एक समावेशी विकसित भारत के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि ये पहल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देंगी, कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी, नागरिकों को सशक्त बनाएंगी और विकास के नए अवसर पैदा करेंगी। बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन के उद्घाटन के साथ मिज़ोरम पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गया है, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे प्रत्येक कदम के साथ, भारत सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनने के अपने दृष्टिकोण के और करीब पहुंच रहा है। हम हर क्षेत्र और हर नागरिक के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे हैं।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से असम, मणिपुर और मिजोरम के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी मिजोरम की राजधानी पहुंचेंगे, जहां वे 51.38 किलोमीटर लंबे बैराबी-सैरांग रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आइजोल पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर बन जाएगा, जो रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। इससे पहले गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर रेल मार्ग से जुड़ चुके हैं।

प्रधानमंत्री मोदी आइजोल को दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता से जोड़ने वाली तीन नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें सैरांग-आनंद विहार (दिल्ली) राजधानी एक्सप्रेस (साप्ताहिक), कोलकाता-सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) और गुवाहाटी-सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस (दैनिक) शामिल हैं।

आइजोल से प्रधानमंत्री मणिपुर के लिए उड़ान भरेंगे, जो मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद उनकी पहली यात्रा होगी। मणिपुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी असम जाएंगे। 13 और 14 सितंबर को वे गुवाहाटी में रहेंगे।

--आईएएनएस

पीएसके/एएस