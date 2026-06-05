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प्रधानमंत्री के दमन पहुंचने पर स्थानीय लोगों में दिखा उत्साह, समर्थक बोले- पीएम मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 05, 2026, 05:51 PM
प्रधानमंत्री के दमन पहुंचने पर स्थानीय लोगों में दिखा उत्साह, समर्थक बोले- पीएम मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया

दमन, 5 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दमन दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की 56 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्य परियोजनाओं में नमो अस्पताल और नमो एयरपोर्ट का उद्घाटन शामिल है।

पीएम मोदी के दमन पहुंचने पर भाजपा नेता अस्पी दमानिया ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "पीएम मोदी के दमन पहुंचने से यहां त्योहार जैसा माहौल है।"

प्रधानमंत्री के आगमन पर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह दिखा। एक समर्थक ने आईएएनएस से कहा, "पीएम मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने अस्पताल खोले हैं, स्कूल बनवाए हैं और कई इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थापित किए हैं। मैं उन्हें भगवान मानता हूं। वे हमारे लिए सब कुछ करते हैं।"

एक अन्य समर्थक ने कहा, "छोटा इलाका होने के बावजूद यहां इतना विकास हुआ है और इतनी बड़ी-बड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं।"

एक स्थानीय निवासी ने भावुक होते हुए कहा, "अब तक हमने उन्हें सिर्फ टीवी पर ही देखा था। आज उन्हें सामने से देखा। हम प्रार्थना करते हैं कि वे हर साल प्रधानमंत्री बने रहें।"

स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले 10 दिनों से हम पूरे दमन जिले को सजाने-संवारने में दिन-रात जुट गए थे। दमन को ऐसे बड़े तोहफे मिले हैं, जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था।

स्थानीय लोगों ने कहा कि नमो एयरपोर्ट और नमो अस्पताल जैसी परियोजनाएं स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। हम लोगों में पीएम के स्वागत को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दमन में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को नई गति देना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नमो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, जिससे दमन और पूरे केंद्र शासित प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा आइकॉनिक ब्रिज, दमन कन्वेंशन सेंटर और निफ्ट कैंपस जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। वहीं लक्षद्वीप के कल्पेनी और कदमत द्वीपों में आधुनिक मल्टीपर्पज जेटी और पोर्ट सुविधाओं के निर्माण की भी शुरुआत की गई।

--आईएएनएस

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