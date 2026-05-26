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प्रधानमंत्री के तौर पर 12 वर्ष पूरे: सीएम योगी ने पीएम मोदी को दी बधाई, कहा- 'नए भारत' की नींव रखी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 26, 2026, 03:54 AM

नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। साल 2014 में 26 मई को नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 12 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को उनके कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में गरीब कल्याण को प्राथमिकता मिली, वहीं जनभागीदारी ने विकास को जन-आंदोलन का रूप दिया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सीएम योगी ने लिखा, "विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'प्रधान सेवक' के रूप में सेवा, सुशासन और लोक-कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई।"

सीएम योगी ने कहा कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में परिवर्तित हुआ और जनभागीदारी ने विकास को जन-आंदोलन का रूप दिया। यही वह दृष्टि है, जिसने ऐसे 'नए भारत' का निर्माण किया, जहां नारी सशक्तीकरण, नवाचार, आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीमाओं पर अडिग, आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक और विश्व मंच पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत आज एक सशक्त और विश्वसनीय नेतृत्व के रूप में स्थापित है। डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को नई गति दे रही है।

अपने पोस्ट में केंद्र सरकार की कई लाभकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, जन-धन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और स्वनिधि जैसी योजनाओं ने विकास को जन-जीवन तक पहुंचाकर लोगों के विश्वास को मजबूत किया है। यही विश्वास 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के संकल्प को साकार कर रहा है।

सीएम योगी ने आगे कहा कि 'नेशन फर्स्ट' की भावना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही इस युगांतकारी यात्रा के लिए प्रधानमंत्री जी का कोटि-कोटि अभिनंदन।

--आईएएनएस

पीएसके/एएस

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