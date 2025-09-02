भारत समाचार

Pappu Yadav Statement: राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' लोकतंत्र के लिए जरूरी : पप्पू यादव

पप्पू यादव बोले, राहुल गांधी की यात्रा लोकतंत्र को मजबूत करेगी
Sep 02, 2025, 10:03 AM
पटना: पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार को बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी कई बार यात्राएं कीं। उनकी यात्राओं ने देश को फायदा पहुंचाया। इसी तरह से निश्चित तौर पर राहुल गांधी की यात्राएं भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचाएंगी। अब तक जितने भी यात्राएं देश में हुई हैं, उससे फायदा ही पहुंचा है।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि जब-जब इस देश में यात्राए हुई हैं, तब-तब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हुई है। देश का संविधान मजबूत हुआ है। लोगों का विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बढ़ा है। ऐसी स्थिति में हमें यात्रा से होने वाले लोकतांत्रिक फायदों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भलीभांति जानते हैं कि मौजूदा समय में देश में किस-किस तरह की समस्याएं हैं। इनसे निपटने के लिए राहुल गांधी ने यात्राओं पर जोर दिया।

उन्होंने अपनी यात्राओं में इन सभी मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया। चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा हो या कोरोना काल में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा हो। उन्होंने हर मुद्दे को उठाकर देश की जनता का सामने रखा और सरकार की विफलता को भी रेखांकित किया।

सांसद ने कहा कि राहुल गांधी के प्रयासों की वजह से ही जातिगत जनगणना संभव हो पाई। अगर उन्होंने पहल नहीं की होती तो निश्चित तौर पर आज जातिगत जनगणना की रूपरेखा निर्धारित नहीं हो पाती। राहुल गांधी के प्रयासों की वजह से केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना का फैसला लेना पड़ा।

इसके अलावा राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया। पप्पू यादव ने कहा कि वोट चोरी की गंभीरता को देखिए कि खुद नितिन गडकरी को भी यह मानना पड़ा कि साढ़े तीन लाख वोटों की चोरी हुई है। ऐसी स्थिति में आप खुद ही समझ सकते हैं कि वोट चोरी मौजूदा समय में कितनी बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसे राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। हाल ही में एक विधायक और चुनाव आयोग के एक पूर्व अधिकारी ने भी इस मुद्दे को उठाया।

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में गए। उनसे इस बारे में बात की तो हम यह जानकर हैरान हो गए कि लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ताज्जुब की बात थी कि उनका नाम मतदाता सूची से कट चुका था। आखिर यह सब क्या था।

उन्होंने कहा कि अब लोगों का विश्वास राहुल गांधी पर बढ़ा है। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी की वजह से हमारे लोकतांत्रिक मूल्य सुरक्षित रहेंगे। उनके जैसा मेहनती इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा।

पप्पू यादव ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोगों का विश्वास कांग्रेस पर बढ़ा है। अब लोगों को लगता है कि राहुल गांधी झुकने वाले लोगों में से नहीं हैं। इसी वजह से आज लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए आतुर हैं। लोग राहुल गांधी की ओर विश्वास और आशा की नजरों से देख रहे हैं।

 

