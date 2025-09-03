भारत समाचार

Pappu Yadav Bihar Politics: देश की राजनीति का स्तर गिर चुका है : पप्पू यादव

पप्पू यादव बोले- बिहार चुनाव में एनडीए की हार तय है
Sep 03, 2025, 10:52 AM
पटना:  पूर्णिया से लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बुधवार को कहा कि मौजूदा समय में देश की राजनीति सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस देश में हमेशा से ही विचारों और सिद्धांतों को लेकर राजनीति होती रही है। लेकिन, अभी मौजूदा स्थिति इसके उलट देखने को मिल रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता राजनीतिक स्तर भूल चुके हैं। ये लोग भाषाई मर्यादा भूल चुके हैं। आप लोगों को याद होगा कि भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी की थी। निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी की थी। लेकिन, राहुल गांधी ने आज तक इन चीजों को मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं की। इसी तरह से इन लोगों ने बिहार के लोगों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। मैं एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार के लोग इन बातों को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। निश्चित तौर पर समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा।

उन्होंने बिहार चुनाव के संबंध में दावा किया कि एनडीए मौजूदा समय में अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। उन्हें इस बात का अहसास हो चुका है कि बिहार की जनता उन्हें निश्चित तौर पर खारिज करने जा रही है। इन लोगों ने हमेशा से ही बिहार की जनता के हितों पर कुठाराघात किया है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इन लोगों को अब यह उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए कि सूबे में इनकी सरकार आने जा रही है।

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के संबंध में दावा किया कि इसकी सफलता से एनडीए में खौफ का माहौल है। निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि लोगों का विश्वास इस यात्रा के बाद राहुल गांधी में बढ़ा है। राहुल गांधी के पक्ष में राजनीतिक माहौल लगातार सकारात्मक होता जा रहा है और यह सबकुछ इस यात्रा की वजह से मुमकिन हो पा रहा है।

उन्होंने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि बिहार के दरभंगा में जिस तरह से प्रधानमंत्री के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी की गई, उसका बदला बिहार की जनता आगामी चुनाव में लेगी। अब इन लोगों ने इस मुद्दे को बिहार से जोड़ दिया। अब इस मुद्दे का सहारा लेकर राजनीतिक लाभ अर्जित करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, वो राहुल गांधी के मंच से नहीं, बल्कि किसी अन्य ने यात्रा के दौरान मंच स्थापित किया था, जहां से अपमानजनक टिप्पणी की गई थी।

सांसद ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया था। दूसरी तरफ सोनिया गांधी के संबंध में जिस तरह से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता है।

 

 

