Pappu Yadav Statement : बिहार में गरीबों को उजाड़ा जा रहा, माफिया की जांच कब होगी : पप्पू यादव

पटना: बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बुलडोजर एक्शन पर नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों पर जुल्म कर रही है और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है।

उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि पटना में स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं है, तो आप कर क्या रहे हैं? भाजपा के लोग जमीन पट्टे पर देने की बात कर रहे हैं, वह किसे जमीन देना चाहते हैं, किसी माफिया को?

उन्होंने कहा कि बिहार में जमीन और बालू माफिया ने पूरे गांव पर कब्जा कर लिया है। जमीन को बेच दिया गया है, उसकी जांच कब होगी?

पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार जमीन को भी माफियाओं ने बेचा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। परचून, सब्जी, फल बेचने वालों को उजाड़ने का काम हो रहा है। सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है। लेकिन, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं सदन में इस मुद्दे को उठाऊंगा।

पप्पू यादव ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर घुसपैठिया कौन है? किस मुद्दे पर ऐसा बयान दिया गया है, इसे भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर हुआ तो कितने घुसपैठिया मिले? कितने रोहिंग्या मिले? दलितों और ओबीसी समाज का एसआईआर हुआ है। उनका अधिकार छीना गया है। मुझे नहीं लगता कि सीजेआई इस तरह की बात कह सकते हैं।

लालू यादव के नए आवास को लेकर पूछे गए सवाल को उन्होंने नजरअंदाज किया और कहा कि मुद्दा बिहार का विकास, दो लाख रुपए, गन्ने की फैक्ट्री, बच्चों का भविष्य है, लालू यादव को मुद्दा रहना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग अभी भी लालू यादव के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। लालू यादव ने बिहार को बहुत कुछ दिया है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष का मुद्दा इस देश के गणतंत्र को बचाना है। आर्थिक आजादी की बात करना और बच्चों के भविष्य की सुरक्षा करना मुद्दा है।

--आईएएनएस