Pappu Yadav Praises Rahul Gandhi: बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' कितनी सफल रही, जानें सत्तापक्ष और विपक्ष ने क्या कहा

पटना: बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' की समाप्ति पर सोमवार को सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत की। बिहार में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति पर राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़े।

पप्पू यादव ने कहा कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने सच्चाई के राह पर चलकर देशवासियों के बीच अपनी अमिट छोड़ी थी और एक आदर्श स्थापित किया था, ठीक उसी राह पर राहुल गांधी भी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यह तीसरी यात्रा है, जो देश की राजनीति को नई दिशा देने का काम करने जा रही है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है। वो लोकतंत्र के सिद्धांतों को मजबूत रखने पर विश्वास रखते हैं। इस देश का संविधान और न्यायिक व्यवस्था सुरक्षित रहे। इसी दिशा में राहुल गांधी लगातार काम कर रहे हैं। वो लगातार बिहार की रक्षा के लिए मुखर रहे हैं। हमें न्याय की व्यवस्था को बरकरार रखना होगा। आज की तारीख में बिहार की जनता राहुल गांधी के विचारों के साथ खड़ी है।

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आज पूरे देश में वोट चोरी को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब इसे व्यवस्था को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर कोई वोट चोरी करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा।

पप्पू यादव ने कहा कि आज देश की जनता का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विश्वास बढ़ा है। लोगों के मन में यह विश्वास है कि अगर हमारे संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई सुरक्षा कर सकता है तो वह राहुल गांधी ही हैं। हमें खुद व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी से बहुत उम्मीदें हैं। वह निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं।

वहीं, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति के मौके पर आयोजित पैदल मार्च को नौटंकी बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग लोकतंत्र के दुश्मन हैं, जिन्हें जनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकती।

बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने वोटर अधिकार यात्रा को विफल बताया। उन्होंने दावा किया कि जो लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं, वे कभी वोटर्स में तब्दील नहीं होंगे। रोड शो में लोगों का मौजूद होना और उनका वोटर्स में तब्दील होना, दोनों अलग-अलग बात है। कांग्रेस जब तक राजद के साथ रहेगी, तब तक उनका कोई भला होने वाला नहीं है।

वहीं, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट मुख्यमंत्री कहे जाने पर उन्होंने कहा कि ये तो बिहार की जनता तय करेगी कि वे कैसे सीएम हैं। वे कौन होते हैं बोलने वाले। अगर किसी के बोलने से कुछ हो जाता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय चौधरी ने वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति पर दावा किया कि बिहार से बहने वाली बदलाव की बयार पूरे देश में बहने जा रही है। हम बिहार से पूरे देश में अपना संदेश फैलाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने किसी भी प्रकार की अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ये झूठी बात फैलाई जा रही है।

हम लोग गांधीवादी लोग हैं, इसलिए हम किसी भी बात का जवाब गांधीवादी तरीके से देते हैं। हम लोग अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल पर विश्वास नहीं रखते।

उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि पटना में आयोजित होने वाले मार्च से पूरे देश में यह संदेश फैलेगा कि जो लोग देश की सत्ता में काबिज हैं, वे वोट चोरी के दम पर हैं। इन लोगों ने वोटों की चोरी और लोकतंत्र की हत्या की है। राहुल गांधी जनता को जागरूक कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का मौलिक कर्तव्य बनता है कि वह लोगों के मताधिकार का संरक्षण करें, लेकिन आज ये लोग रक्षक से भक्षक बन गए हैं।