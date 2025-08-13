भारत समाचार

Pappu Yadav On Rahul Gandhi: गरीबों के अधिकार हनन पर विपक्ष जरूर उठाएगा आवाज: पप्पू यादव

पप्पू यादव बोले, राहुल गांधी जनता के लिए लड़ रहे हैं
Aug 13, 2025, 07:46 AM
नई दिल्ली:  बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू ने विपक्ष की भूमिका पर कहा कि विपक्ष का कर्तव्य गरीबों के अधिकारों की रक्षा, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा, और गलत परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाना है।

आईएएनएस से बातचीत में सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनके आचरण और विचारों में राजनीति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी दिखती है, जो हर मुद्दे, चाहे किसान, यूपीएससी, बीपीएससी, या सामाजिक-सरकारी मामले में उनकी सक्रियता से झलकती है।

उन्होंने कहा कि आजकल लोग ट्वीट और घटनाओं का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए करते हैं। राहुल गांधी देश की भलाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

बिहार में राहुल गांधी की एसआईआर पर होने वाली यात्रा पर उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनके नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि राहुल गांधी मणिपुर से गुजरात और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनवरत देश की यात्रा कर रहे हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा सरकार और जनता के बीच दूरी बढ़ गई है, और राहुल गांधी जैसे नेता सच्चाई और संघर्ष के रास्ते पर चलकर देश की संस्थाओं और व्यवस्था को संकट से बचाने के लिए प्रयासरत हैं।

सांसद ने दावा किया कि एसआईआर के जरिए बिहार के लोगों पर हमला हुआ है, ऐसे में राहुल गांधी तो यात्रा निकालेंगे।

पप्पू यादव ने आगे वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहा है। राहुल गांधी देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं और उनका लक्ष्य 140 करोड़ भारतीयों का कल्याण और भाजपा को सत्ता से हटाना है। उन्होंने महागठबंधन के एकजुट होने की बात भी कही।

पप्पू यादव ने महागठबंधन की एकता पर जोर देते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा को बार्गेनिंग से जोड़ना गलत है। उन्होंने राहुल गांधी के आचरण और नीतियों की प्रशंसा की और कांग्रेस को समुद्र की तरह विशाल बताया, जिसमें सभी नदियां समा जाती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी से सौदेबाजी की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उनका लक्ष्य भाजपा की नकारात्मक राजनीति के खिलाफ लड़ाई है।

 

