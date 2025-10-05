Panvel Ulwe Murder : गरबा विवाद में सिक्योरिटी गार्ड की चाकू मारकर हत्या, मुख्य आरोपी समेत दो गिरफ्तार

पनवेल: महाराष्ट्र के उलवे सेक्टर 25 'ए' स्थित वैकुंठ बिल्डिंग में शुक्रवार देर रात गरबा खेलने जाने को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी झगड़े में बदल गया। इस विवाद में बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर उलवे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है।

यह घटना शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे की है। मृतक गार्ड की पहचान उदय केहरि सूद (26) के रूप में हुई है। मुख्य आरोपी का नाम ऋषिकेश रामदास रांजने (27) है, जो एस्टेट एजेंट का काम करता है, जबकि दूसरा आरोपी सूरज रत्नलाल है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी नवरात्रि के दौरान गरबा खेलकर रोजाना देर से लौटते थे, जिसके कारण बिल्डिंग निवासियों को असुविधा होती थी। इसी बात को लेकर गार्ड उदय सूद और आरोपी ऋषिकेश रांजने के बीच अक्सर झगड़ा होता था। शुक्रवार देर रात दोनों के बीच फिर से तीखी बहस हुई। झगड़े के दौरान गार्ड ने कथित तौर पर ताले से आरोपी के सिर पर हमला कर दिया।

इसके जवाब में, आरोपी ऋषिकेश ने अपने पास रखे चाकू से गार्ड उदय के पेट पर घातक वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल गार्ड उदय सूद की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद, आरोपी ऋषिकेश मृतक का मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही उलवे पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारी और उनकी टीम ने मुखबिरों तथा तकनीकी मदद से आरोपी की तलाश शुरू कर दी।

सूचना पर शनिवार सुबह पुलिस ने भागने की तैयारी में जुटे मुख्य आरोपी ऋषिकेश रामदास रांजने को पनवेल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी पर हत्या (आईपीसी की धारा 302) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, सूरज रत्नलाल जेसवाल को अपराध में सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।