Anant Garje Custody : अनंत गर्जे को कोर्ट ने 2 दिसंबर तक मुंबई पुलिस की कस्टडी में भेजा

डॉ. गौरी पालवे मौत मामले में अनंत गर्जे की कस्टडी 2 दिसंबर तक बढ़ी।
Nov 27, 2025, 05:25 PM
गौरी पालवे मामला : अनंत गर्जे को कोर्ट ने 2 दिसंबर तक मुंबई पुलिस की कस्टडी में भेजा

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे के निजी सहायक अनंत गर्जे की पत्नी डॉक्टर गौरी पालवे ने आत्महत्या की थी। इस मामले में वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद अनंत गर्जे को गिरफ्तार किया गया था। आज अनंत गर्जे की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

कोर्ट ने अनंत गर्जे को 2 दिसंबर तक मुंबई पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है। डॉ. गौरी पालवे का शव वर्ली स्थित घर में बरामद हुआ था। परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या की गई है।

पुलिस ने अनंत गर्जे को गिरफ्तार कर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उन्हें 27 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया था।

27 नवंबर को एक बार फिर से अनंत को कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट में यह बात रखी कि अनंत और उनकी पत्नी के बीच हुई बातचीत और कुछ मोबाइल रिकॉर्डिंग हैं, जिन्हें वेरिफाई करना है। उन सभी ऑडियो और वीडियो की जांच करनी है। साथ ही अनंत गर्जे के शरीर पर कई चोट के निशान हैं, उन्हें भी वेरिफाई करना है।

जांच का हवाला देते हुए पुलिस ने अनंत गर्जे की पुलिस कस्टडी की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।

इस वर्ष फरवरी में दोनों की शादी हुई थी और पालवे सरकारी केईएम अस्पताल के दंत चिकित्सा विभाग में डॉक्टर थीं। उनके परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज कराई और गर्जे पर विवाह के बाद संबंधों के कारण विवाद और धमकाने का आरोप लगाया। पालवे के चाचा ने आरोप लगाया कि उनकी भतीजी की हत्या अनंत गर्जे और उसके परिवार वालों ने की है।

उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे से मामले की जांच की मांग की थी। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।

--आईएएनएस

 

 

