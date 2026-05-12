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पंकज चौधरी ने पीएम की अपील का किया समर्थन, विपक्षी दलों की टिप्‍पणियों को बताया राष्‍ट्र के खिलाफ

पंकज चौधरी बोले- पीएम मोदी की अपील राष्ट्रहित में, विपक्ष पर साधा निशाना
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Dainik Hawk·
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May 12, 2026, 09:20 AM
पंकज चौधरी ने पीएम की अपील का किया समर्थन, विपक्षी दलों की टिप्‍पणियों को बताया राष्‍ट्र के खिलाफ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की पहल की सराहना करते हुए जनता से सहयोग करने का समर्थन मांगा है। इसी क्रम में विपक्षी दलों की टिप्‍पणियों पर पलटवार किया।

वहीं, मंत्री नरेंद्र कुमार कश्‍यप ने कहा कि जब भी देश को जनता के समर्थन और सहयोग की जरूरत पड़ी है, तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां लोग एकजुट होकर खड़े हुए हैं।

पंकज चौधरी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, "प्रधानमंत्री हमेशा राष्ट्रहित में सोचते हैं। अगर देश में कोई कठिनाई आने की संभावना होती है, तो वह आम जनता से सहयोग की अपील करते हैं। उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, उन्होंने बस सभी का समर्थन मांगा है।

पीएम मोदी की अपील पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों की आलोचनात्‍मक टिप्‍पणी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्‍यक्ष ने कहा कि आपदा के समय में विपक्ष लोग देश के बारे में नहीं सोचते हैं।

वहीं, पीएम मोदी द्वारा नागरिकों से ईंधन बचाने और सोने की खरीदारी से बचने की अपील पर, मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा कि जब भी देश को जनता के समर्थन और सहयोग की ज़रूरत पड़ी है, तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां लोग एकजुट होकर खड़े हुए हैं। जब भी देश में खाद्यान्न की कमी हुई, लोगों ने प्रधानमंत्री का समर्थन किया और संयम दिखाया।

उन्‍होंने कहा कि आज, पश्चिम एशिया में लगातार युद्ध चल रहा है, और दुनिया इस संघर्ष से प्रभावित हो रही है। यह संतोष की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत एक स्थिर और आरामदायक स्थिति में है।

उन्‍होंने कहा कि देश की जनता बहुत समझदार है। मैं उम्‍मीद करता हूं कि पीएम मोदी के आह्वान पर जरूर अमल होगा। जनता अपने तमाम चीजों में कटौती करते हुए देश को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी।

--आईएएनएस

 

 

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