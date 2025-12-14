Pankaj Chaudhary BJP : पंकज चौधरी बने यूपी भाजपा अध्यक्ष, कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी, जश्न का माहौल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को पार्टी ने अपना अध्यक्ष चुना है। उनके चयन के बाद से भाजपा नेताओं के बधाई का सिलसिला जारी है और पूरे प्रदेश में जश्‍न का माहौल है।

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी मिले हैं, जो नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है। पार्षद से लेकर डिप्टी मेयर और सांसद तक, पंकज चौधरी जमीनी स्तर से ऊपर उठे हैं, और अब राज्य में पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्‍व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी।

मंत्री अनिल राजभर ने कहा, "राष्ट्रीय नेतृत्व को हार्दिक बधाई और गर्मजोशी से स्वागत। पंकज चौधरी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का संगठन निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के बीच काम करता है और जनता में बहुत लोकप्रिय है, उसे राष्ट्रीय नेतृत्व ने संगठन का नेतृत्व सौंपा है।"

मंत्री दारा सिंह चौहान ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी का माहौल है। जिस तरह होली और दीपावली जैसे त्योहार पूरे राज्य में मनाए जाते हैं, आज भाजपा के लोग भी उसी उत्साह के साथ जश्न मना रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने एक जमीनी कार्यकर्ता को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे राज्य में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ा है। 2027 में भाजपा-एनडीए की सरकार बनने जा रही है।

भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जमीनी स्तर से बनी है, जिसकी नींव बिल्कुल नीचे से रखी गई है, और इसका मुख्य ढांचा भी बहुत अच्छे से व्यवस्थित है। यह एक कैडर-आधारित पार्टी है जो सबसे निचले स्तर से ऊपर तक पहुंची है। यह चीज दूसरी पार्टियों में नहीं है, जहां चीजें ऊपर से थोपी जाती हैं, न कि जमीन से तैयार की जाती हैं।

भाजपा विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह कहते हैं, "हमारी पार्टी का संगठनात्मक उत्सव अभी चल रहा है। आज, उत्तर प्रदेश में पार्टी को एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल रहा है। पार्टी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नए अध्यक्ष के नेतृत्व में, पार्टी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी और आने वाले चुनावों और देश की सेवा के लिए दृढ़ संकल्प और ताकत के साथ काम करेगी।"

भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि यह बहुत ही खूबसूरत दिन है। मेरा मानना ​​है कि एक ऐसा नेता उभर रहा है जो राज्य को एक नई दिशा देगा। 2027 के लिए बिगुल बज चुका है। मुझे विश्वास है कि पंकज चौधरी के साथ पूरे राज्य में एक लहर फैलेगी।

