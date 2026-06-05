पिनाराई विजयन ने केरलम में आदिवासी मार्गदर्शक शिक्षकों की बहाली की मांग की

तिरुवनंतपुरम, 5 जून (आईएएनएस)। केरलम में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने शुक्रवार को यूडीएफ सरकार द्वारा आदिवासी मार्गदर्शक शिक्षकों को बर्खास्त करने के फैसले को घोर अन्याय करार दिया और उनकी तत्काल बहाली की मांग करते हुए कहा कि इस कदम से आदिवासी छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

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पिनाराई विजयन ने कहा कि एलडीएफ सरकार द्वारा आदिवासी बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर को रोकने और उन्हें शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए मेंटर टीचर कार्यक्रम शुरू किया गया था।

वायनाड, पलक्कड़ और मलप्पुरम जिलों में कार्यरत 308 मार्गदर्शक शिक्षकों ने राज्य सरकार के वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में उनकी सेवाएं जारी न रखने के निर्णय के बाद अपनी नौकरी खो दी है।

कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए गोत्र बंधु योजना के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिनका मासिक वेतन 21,900 रुपए था। इसमें टीटीसी और बी.एड सहित योग्यता रखने वाले आदिवासी युवाओं को इन पदों के लिए चुना गया था।

विजयन के अनुसार, अनुसूचित जनजाति विभाग के निदेशक के निर्देशों के बाद एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) के अधिकारियों द्वारा उनकी सेवाओं को समाप्त करने के आदेश जारी किए गए थे। जिसके चलते स्कूल खुलने पर शिक्षक ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो सके।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी मार्गदर्शक शिक्षकों की नियुक्ति 2016 में पहली एलडीएफ सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक थी और केरल देश का पहला राज्य था जिसने आदिवासी छात्रों के लिए इस तरह की समर्पित शैक्षिक सहायता प्रणाली शुरू की थी।

विजयन ने आगे कहा, "इस कार्यक्रम ने आदिवासी समुदायों के शिक्षकों को छात्रों से उनकी अपनी भाषा में संवाद करने में सक्षम बनाया, जिससे सीखने के परिणामों में सुधार हुआ और स्कूल छोड़ने की दर में काफी कमी आई।"

इस पहल से रोजगार के अवसर भी मिले और आदिवासी परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने में मदद मिली। बर्खास्त किए गए अधिकांश शिक्षक कमजोर आदिवासी समुदायों से संबंधित हैं।

विजयन ने कहा कि उनमें से कई लोगों ने अप्रैल और मई के दौरान भी स्कूली गतिविधियों में सहयोग देकर और आदिवासी बच्चों को वापस कक्षाओं में लाने में मदद करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जारी रखा है।

उन्होंने आगे कहा कि वायनाड में नौ साल की सेवा पूरी कर चुके 241 शिक्षक, पलक्कड़ में 50 और मलप्पुरम में 17 शिक्षक अब अपनी आजीविका खो चुके हैं।

विजयन ने कहा, "बर्खास्त शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य सरकार को उनकी जायज मांगों पर विचार करना चाहिए और उनकी नौकरियों को बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।"

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी