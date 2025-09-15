पुलिस ने एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई को हिरासत में लिया

नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के चेयरमैन शोएब जमई ने एशिया कप 2025 के तहत भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बहिष्कार की अपील की और दिल्ली में मैच की किसी भी सार्वजनिक स्क्रीनिंग को बाधित करने की बात कही थी। अब दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है।

जमई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि एआईएमआईएम दिल्ली रात में भारत बनाम पाक मैच की किसी भी सार्वजनिक स्क्रीनिंग को बाधित कर सकती है। उन्होंने लिखा, "पहलगाम के शहीदों का मजाक बनाने के लिए भाजपा को शर्म आनी चाहिए। जंग और मैच एक साथ नहीं चल सकते।" इस पोस्ट के बाद जामिया नगर थाने ने उन्हें डिटेन कर लिया, जिसकी जानकारी जमाई ने खुद दी।

यह घटना पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' के संदर्भ में हो रही बहिष्कार की मांगों के बीच आई है। अप्रैल में पहलगाम में हुए हमले में 26 निर्दोषों की हत्या हुई थी, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने धार्मिक आधार पर निशाना साधा था। इसके जवाब में भारत ने चार दिवसीय सफल सैन्य अभियान चलाया, लेकिन अब एशिया कप के अंतर्गत भारत-पाक मैच को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है।

भारत-पाकिस्तान मैच का एआईएमआईएम विरोध जता रही है। इससे पहले पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मैच पर सवाल उठाते हुए कहा, "क्या 26 जिंदगियों से ज्यादा पैसे महत्वपूर्ण हैं? पहलगाम में पाकिस्तान ने धर्म पूछकर गोली मारी, फिर क्रिकेट कैसे?" ओवैसी ने असम और यूपी के मुख्यमंत्रियों से सवाल किया कि वे मैच रद्द करने की ताकत क्यों नहीं दिखा रहे।

एशिया कप 2025 के अंतर्गत दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम आमने-सामने हैं। भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथ में है, जबकि पाकिस्तानी टीम का नेतृत्व सलमान आगा कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/डीएससी