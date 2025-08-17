पलामू में प्रेम प्रसंग के विवाद में युवक की हत्या, शव रेलवे ट्रैक पर फेंका, चार गिरफ्तार

पलामू, 17 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत सदर थाना क्षेत्र में 16 अगस्त की सुबह एक युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर घटना की गुत्थी सुलझा ली।

जांच में मामला प्रेम संबंध विवाद के कारण हत्या का निकला। मृतक की पहचान 22 वर्षीय अमरेंद्र सिंह उर्फ बब्लू सिंह के रूप में हुई, जो सदर थाना क्षेत्र के सुआ गांव का निवासी था।

प्रारंभिक तौर पर यह मामला ट्रेन दुर्घटना प्रतीत हुआ, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स की जांच से स्पष्ट हुआ कि युवक की हत्या की गई थी।

जांच में यह सामने आया कि अमरेंद्र का पिछले पांच वर्षों से गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था। वर्ष 2022 में युवती की शादी हो गई, फिर भी अमरेंद्र से उसका संपर्क बना हुआ था। युवती के परिजन इस रिश्ते को लेकर लंबे समय से नाराज थे।

पुलिस के अनुसार, 15 अगस्त की रात अमरेंद्र अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव गया। युवती के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी।

हत्या के बाद शव को जोगियाही गांव के पास रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, ताकि यह दुर्घटना प्रतीत हो। प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर योगेंद्र यादव, राकेश यादव, कलावती देवी और बृक्ष यादव को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी सुआ ग्राम के निवासी हैं।

पलामू सदर थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के भाई रविंद्र कुमार सिंह के आवेदन पर विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के बाद तकनीकी जांच जारी है। जरूरत पड़ने पर आरोपियों को रिमांड पर लिया जा सकता है। फिलहाल चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

