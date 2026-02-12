Palghar Incident : चलती ट्रेन से वैतरणा नदी में गिरा युवक, स्थानीय लोगों ने बचाई जान

पालघर: महाराष्ट्र के पालघर में पश्चिम रेलवे की उपनगरीय ट्रेन से दहाणू की ओर जा रहा एक युवक बुधवार देर रात नदी में गिर गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे सुरक्षित बचा लिया।

जानकारी के अनुसार चलती ट्रेन से अचानक फिसलकर युवक सीधे वैतरणा खाड़ी के पानी में जा गिरा। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से उसकी जान बच गई। युवक की पहचान उदयन वांगड़ के रूप में हुई है, जो पालघर जिले के बोईसर का निवासी बताया जा रहा है।

पुलिस अधिकारी के अनुसार उदयन रात के समय ट्रेन से बोईसर लौट रहा था। इसी दौरान किसी कारणवश उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन से नीचे गिर पड़ा। ट्रेन उस समय वैतरणा खाड़ी के पुल से गुजर रही थी, जिससे वह सीधे खाड़ी के गहरे पानी में जा गिरा। अचानक हुए इस घटनाक्रम से ट्रेन में मौजूद यात्रियों में भी अफरा-तफरी मच गई।

पानी में गिरने के बाद उदयन ने घबराने के बजाय हिम्मत दिखाई और खाड़ी में बने एक पिलर के निर्माण ढांचे को पकड़कर खुद को संभाले रखा। अंधेरा होने के बावजूद उसने साहस नहीं खोया और मदद का इंतजार करता रहा। घटना की सूचना आसपास के स्थानीय लोगों तक पहुंची तो उन्होंने बिना देर किए नाव की व्यवस्था की और खाड़ी की ओर रवाना हो गए।

स्थानीय मछुआरों और युवकों ने मिलकर युवक तक पहुंचने में सफलता पाई और उसे सुरक्षित नाव में बैठाकर बाहर ले आए। बाहर निकालने के बाद उसकी प्राथमिक जांच की गई। राहत की बात यह रही कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और ट्रेन में सावधानी को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उदयन का प्राथमिक उपचार चल रहा है। उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। उसके साथ जो सफर कर रहे थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी।

उदयन ने बताया कि वह गेट पर खड़ा था और संतुलन खोने के कारण ही नदी में गिरा था। स्थानीय लोगों की मदद से उसको बचाया गया है।

--आईएएनएस