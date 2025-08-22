Workplace Accident India: पालघर की फार्मा कंपनी में कैसे हुई 4 कर्मचारियों की मौत? पुलिस अधीक्षक ने बताई वजह

पालघर: महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित मेडली फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड कंपनी में बड़ा हादसा हो गया। कंपनी के प्लांट नंबर एफ-13 में गैस रिसाव होने से 4 कर्मचारियों की मौत हो गई और दो की हालत गंभीर बनी हुई है। पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है।

इस घटना पर पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि मेडली फार्मा कंपनी में गुरुवार की शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच एक हादसा हुआ। कंपनी के 6 लोगों को आनन-फानन में शिंदे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बनी हुई, जिन्हें आईसीयू में रखा गया है।

उन्होंने कहा कि इस कंपनी में दम घुटना या गैस रिसाव की वजह से यह मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मौत का असली कारण क्या है। मेडली फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड कंपनी में कुल 36 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से ये 6 लोग प्रभावित हुए। बाकी 30 लोगों को तत्काल बाहर निकाल लिया गया और ये लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

बता दें कि मेडली फार्मा कंपनी में मौजूद नाइट्रोजन रिएक्शन टैंक से गैस रिसाव हुआ। कंपनी में अचानक हुए गैस रिसाव से हड़कंप मच गया और यहां काम करने वाले कर्मचारी बाहर इधर-उधर भागने लगे। 6 कर्मचारी गैस की चपेट में आ गए और वे बेहोश हो गए।

घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए बोईसर के शिंदे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने चार मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है।

मृतकों में कल्पेश राउत, बंगाली ठाकुर, धीरज प्रजापति और कमलेश यादव शामिल हैं, जबकि रोहन शिंदे और निलेश हाडल गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि, कंपनी की फायर फाइटिंग टीम ने गैस रिसाव को काबू में कर लिया है।