Palash Festival : दिल्ली के उपराज्यपाल पलाश महोत्सव 2026 का करेंगे उद्घाटन, फूलों की सजावट और मौसमी पौधों की होगी प्रदर्शनी

नई दिल्ली: दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (उपराज्यपाल) और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष वी.के. सक्सेना आज यानी शनिवार को आईटीओ के पास असिता फ्लडप्लेन में दो दिवसीय पलाश महोत्सव 2026 का उद्घाटन करेंगे। कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एन. सरवण कुमार भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से आयोजित पलाश महोत्सव में आने वाले विजिटर्स को फूलों की शानदार सजावट, मौसमी पौधों की प्रदर्शनी और इंटरैक्टिव ग्रीन इंस्टॉलेशन देखने को मिलेंगे। महोत्सव में बागवानी की प्रदर्शनी के साथ-साथ कारीगरों के स्टॉल, फूड कोर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वर्कशॉप और लोगों से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी।

दरअसल, पलाश फेस्टिवल सर्दियों से वसंत की ओर बदलाव का प्रतीक है। यह मौसम नएपन, रंग और साथ का होता है।

इसके पहले 14 फरवरी को उपराज्यपाल ने यमुना किनारे बांसेरा में "डीडीए ग्रीन एक्सपो 2026 और पलाश महोत्सव 2026" का उद्घाटन किया था। इस मौके पर उन्होंने हर नागरिक से पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी महसूस करने की अपील की थी।

उपराज्यपाल ने कहा था, “सिर्फ़ 3 साल पहले किसने सोचा होगा कि यह खराब और प्रदूषित जगह एक ‘ग्रीन एक्सपो’ होस्ट करेगी और दिल्ली के लिए एक सस्टेनेबल भविष्य की प्लानिंग का एक प्लेटफार्म बनेगी।"

सोशल मीडिया पर उपराज्यपाल ने लिखा, “खराब जमीन को हरा-भरा करने और उसे वापस पाने का एक शानदार उदाहरण, बांसेरा मजबूती और कोशिश का सबूत है। मुझे उम्मीद है कि यह एक्सपो दिल्ली की पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों पर सोचेगा और उनके लिए प्रैक्टिकल समाधान देगा।”

उन्होंने कहा, “आइए हम दिल्ली को एक ऐसे शहर के तौर पर सोचें, जहां हर रहने वाला साफ़ हवा में सांस ले, हर मोहल्ले को पेड़ों की छांव मिले, हर नदी किनारे की देखभाल हो और हर नागरिक पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार महसूस करे।”

डीडीए ने सोशल मीडिया पर कहा, "डीडीए ग्रीन एक्सपो के पहले दिन एमओयू साइन करने से लेकर लोगो रिवील, कीनोट एड्रेस और एग्जिबिशन वॉकथ्रू तक, पहले हाफ ने दिल्ली के क्लाइमेट-रेडी, सस्टेनेबल भविष्य के विज़न के लिए टोन सेट किया।”

बिरसा मुंडा चौक पर बांसेरा के अलावा, पलाश फेस्टिवल अशोक विहार के अशोका गार्डन, जसोला के लाला हरदयाल पार्क और नरेला के स्मृति वन में एक साथ मनाया गया। हर फेस्टिवल को नेचर, सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी लाइफ को सेलिब्रेट करने वाली एक अलग थीम पर क्यूरेट किया गया था।

