Arjun Singh Complaint : पाकिस्तानी नागरिक को मतदाता बनाए जाने पर भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा

अर्जुन सिंह का आरोप, पाकिस्तानी नागरिक बना नैहाटी का मतदाता
Oct 17, 2025, 02:19 AM
कोलकाता: बैरकपुर से भाजपा के पूर्व लोकसभा सदस्य अर्जुन सिंह ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को पत्र लिखा। उन्होने आयोग को बताया कि कराची का एक पाकिस्तानी नागरिक पश्चिम बंगाल के उसी जिले के नैहाटी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता बन गया है।

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल को लिखे एक पत्र में, आयोग ने नैहाटी में मतदाता बनने वाली पाकिस्तानी नागरिक की पहचान सालेहा खातून उर्फ ​​सालेहा इमरान के रूप में की है।

सिंह ने दावा किया था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट संख्या ईयू4173171 धारक सालेहा खातून ने धोखाधड़ी से आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र संख्या एफकेवाई0779223) जैसे भारतीय पहचान दस्तावेज हासिल कर लिए हैं।

सिंह के पत्र के अनुसार, भारतीय पहचान दस्तावेजों में उल्लिखित पाकिस्तानी नागरिक का पता 23, ए.टी. घोष रोड, नैहाटी (मध्य प्रदेश), गोरिफा, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल, 743166 है।

सिंह के पत्र में कहा गया है, "उनका मतदाता पहचान पत्र 104-नैहाटी विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत है।"

यह धोखाधड़ी गतिविधि अन्य भारतीय सामाजिक योजनाओं तक पहुंच का एक रास्ता है और देश की जनसांख्यिकीय और सुरक्षा संरचना के लिए सीधा खतरा है।

उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से उन चुनाव अधिकारियों की पहचान के लिए एक उच्च-स्तरीय और समयबद्ध जांच शुरू करने का भी आग्रह किया था, जिन्होंने सालेहा खातून के नाम पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में दर्ज कराने में मदद की थी। उन्होंने मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को रद्द करने की सिफारिश की।

पूर्व भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के अनुसार, यह मामला पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों, जिनमें उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया, कूचबिहार और जलपाईगुड़ी शामिल हैं, में सक्रिय विदेशी नागरिकों, खासकर पाकिस्तानी नागरिकों, द्वारा फर्जी भारतीय पहचान पत्र प्राप्त करने और राज्य में मतदाता के रूप में नामांकन कराने के कई उदाहरणों में से एक है।

सिंह ने पत्र में कहा, "यह धोखाधड़ी गतिविधि अन्य भारतीय सामाजिक योजनाओं तक पहुंचने का एक रास्ता है और देश की जनसांख्यिकीय और सुरक्षा संरचना के लिए सीधा खतरा है।"

 

