पाकिस्तानी गैंगस्टरों से कथित संबंधों के मामले में बड़ी कार्रवाई, एटीएस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर की पूछताछ

अहिल्यानगर, 4 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तानी गैंगस्टरों से कथित संबंधों के मामले में पकड़े गए चार आरोपियों से महाराष्ट्र एटीएस (एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड) की पूछताछ जारी है। एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते दिन अहिल्यानगर जिले से चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया था।

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अधिकारियों के अनुसार, महाराष्ट्र में एटीएस की कार्रवाई पिछले दो दिन से जारी है। इस दौरान पांच जगहों पर छापे मारे गए हैं। एटीएस से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि पकड़े गए चारों आरोपी पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा और भाटी के संपर्क में थे। अधिकारी इन संपर्कों की प्रकृति की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनका किसी आपराधिक साजिश या संगठित नेटवर्क से कोई संबंध था।

सूत्रों ने बताया कि अहमदनगर जिले में 'श्री राम संघ' के अध्यक्ष सागर बेग को पहले जान से मारने की धमकियां मिली थीं, जो कथित तौर पर राणा और भट्टी ने दी थीं। इन धमकियों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच तेज की और गैंगस्टरों से जुड़े संभावित स्थानीय संपर्कों का पता लगाना शुरू किया था।

जांच के दौरान एटीएस को कथित तौर पर ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चलता है कि अहिल्यानगर जिले के ये चारों युवक उन दोनों गैंगस्टरों के संपर्क में थे। इन नतीजों के आधार पर, एजेंसी ने छापे मारे और आगे की पूछताछ के लिए संदिग्धों को हिरासत में ले लिया।

अधिकारियों ने बताया कि ये चारों युवक बुधवार से ही एटीएस की हिरासत में हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, ताकि उनकी संलिप्तता की सीमा और गैंगस्टरों के साथ उनके कथित संपर्कों के उद्देश्य का पता लगाया जा सके।

एटीएस छापों के दौरान जुटाए गए डिजिटल रिकॉर्ड, संचार के ब्योरे और अन्य तकनीकी सबूतों की भी जांच कर रही है। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये संदिग्ध स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, या फिर वे राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे।

अधिकारियों ने अभी तक हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान उजागर नहीं की है और न ही अब तक किसी औपचारिक गिरफ्तारी की घोषणा की गई है। एटीएस ने कहा है कि इस व्यापक जांच के हिस्से के तौर पर कई जगहों पर छापे मारने और सत्यापन की प्रक्रियाएं जारी हैं।

--आईएएनएस

डीसीएच/