पंजाब नगर निकाय चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह, बोले- शांतिपूर्ण माहौल में हो रहा मतदान

चंडीगढ़, 26 मई (आईएएनएस)। पंजाब में निकाय चुनाव चुनाव के लिए भारी संख्या में मतदान जारी है। भीषण गर्मी के बाद भी लोगों में वोट डालने के लिए उत्साह देखने को मिल रहा है। युवा, बुजुर्ग और महिला हर कोई मतदान कर रहा है।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पठानकोट के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए, और इसे एक सुंदर शहर बनाने के लिए, सभी को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहिए। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पठानकोट में चुनाव शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हों।

आम आदमी पार्टी के विधायक गुरदित सिंह शेखों ने कहा कि चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरा दिन शांतिपूर्ण बना रहे। प्रशासन के जवानों और हमारे स्वयंसेवकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई किसी तरह की अशांति या शरारत करता है, तो वे उसे नियंत्रित करें और हमें भी सूचित करें।

पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां की सास हरबंस कौर ने कहा कि मैं आप सभी से अपील करती हूं कि आप अपना वोट डालें और दूसरों को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें। नगर निगम चुनावों को लेकर एक मतदाता ने कहा कि शहर में कई बड़ी समस्याएं हैं। अब तक की सबसे बड़ी समस्या सीवरेज और पानी की आपूर्ति के बिल से जुड़ी है, जो काफी बिगड़ गई है। इसी को ध्यान में रखकर मतदान करके आए हैं।

शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार उमा ग्रोवर ने कहा कि सुबह से ही मतदान जारी है, और अब तक किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। वहीं, एक मतदाता ने कहा कि मैं अपना वोट डालने जा रहा हूं और मैं सभी से यह अपील भी करना चाहूंगा कि यह चुनाव भाईचारे पर आधारित है। यह एक आमने-सामने का चुनाव है। सभी राजनीतिक दलों को चुनाव शांतिपूर्ण और सकारात्मक माहौल में कराने चाहिए, क्योंकि भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए।

कांग्रेस उम्मीदवार हरमीत गांधी ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का फैसला बेहद अहम है। हमें पूरा भरोसा है कि मतदाता अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करेंगे और पूरी सूझ-बूझ व समझदारी के साथ अपना वोट डालेंगे।

एक महिला मतदाता ने कहा कि पंजाब में नशा ही बहुत ज्यादा है। कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। इसको सरकार को देखना चाहिए था। विकास तो ठीक है लेकिन बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है।

--आईएएनएस

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