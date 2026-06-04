पंजाब: गुरदासपुर में भाजपा नेता पर बदमाशों ने की गोलीबारी, बाल-बाल बची जान

गुरदासपुर, 4 जून (आईएएनएस)। पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक भाजपा नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि गुरदासपुर में एक पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे भाजपा नेता बाल-बाल बचे।

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जानकारी सामने आई कि इस हमले से पहले 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। अधिकारियों के अनुसार, भाजपा नेता विजय कुमार सोनी भगवानपुर स्थित अपने पेट्रोल पंप पर मौजूद थे, तभी हमलावर वहां पहुंचे और उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। हमलावरों के चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने कथित तौर पर सोनी को निशाना बनाया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक सुनियोजित हमला था।

पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर घटना का पूरा घटनाक्रम कैद है। वीडियो में दो लोग मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद वे परिसर में गोलीबारी शुरू कर देते हैं।

विजय कुमार सोनी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से जवाबी गोलीबारी की। उनकी इस जवाबी कार्रवाई के कारण हमलावरों को अपना हमला रोकना पड़ा, और वे मौके से फरार हो गए। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि विजय कुमार सोनी अपनी त्वरित प्रतिक्रिया के कारण इस हमले में पूरी तरह सुरक्षित बच गए।

गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और जांच शुरू कर दी। सुरक्षाकर्मियों ने घटनास्थल का मुआयना किया, सबूत जुटाए और आरोपियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण शुरू कर दिया।

पुलिस हमले के पीछे के मकसद की भी जांच कर रही है, जिसमें कथित तौर पर घटना से पहले मिली रंगदारी की धमकी भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

--आईएएनएस

डीसीएच/