पंजाब : अमृतपाल सिंह की मां ने रिहाई के लिए लिखा मांग पत्र, निर्वाचन क्षेत्र में आई बाढ़ को बताया कारण

अमृतसर, 3 सितंबर (आईएएनएस)। पंजाब के खडूर साहिब क्षेत्र से सांसद अमृतपाल सिंह की माता बलविंदर कौर ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) कार्यालय में एक मांग पत्र सौंपा।

अमृतपाल की रिहाई को लेकर लिखे पत्र को पंजाब के राज्यपाल के नाम भेजा गया है। पत्र में कहा गया कि अमृतपाल सिंह पिछले नौ महीनों से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, जबकि खडूर साहिब क्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है।

माता बलविंदर कौर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "बाढ़ की विकट स्थिति में लोगों को अपने सांसद की जरूरत है। सरकार से अपील है कि कम से कम 5 से 10 दिनों के लिए अमृतपाल सिंह को रिहा किया जाए ताकि वे अपने क्षेत्रवासियों के बीच रहकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सकें।" उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कई बार अपील और मांग पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने इसे लोगों के अधिकारों का हनन बताया।

बलविंदर कौर ने बताया कि बाढ़ के कारण अमृतसर के डीसी से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उनका स्टाफ मांग पत्र प्राप्त कर चुका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह पत्र उच्चाधिकारियों तक पहुंचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमृतपाल सिंह का एमपी फंड अब तक जारी नहीं हुआ है, जिसे तत्काल जारी करने की जरूरत है ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता हो सके।

खडूर साहिब में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कई गांवों में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और लोग बेघर हो गए हैं। माता ने कहा कि सांसद की मौजूदगी से न केवल राहत कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा। उन्होंने सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की।

प्रशासन ने मांग पत्र पर विचार करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी हैं।

