Pahalgam Unity March: बहुधार्मिक लोगों ने पहलगाम से सांप्रदायिक सद्भाव का दिया संदेश

श्रीनगर: राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या पर पहलगाम घाटी से सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का एक मजबूत संदेश दिया गया। धार्मिक नेताओं और बॉलीवुड एक्टर मुकेश ऋषि और प्रीति सप्रू सहित एक बहु-धार्मिक प्रतिनिधिमंडल ने इंडियन माइनॉरिटीज फेडरेशन द्वारा आयोजित एकता मार्च में भाग लिया।

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों की याद में आयोजित यह कार्यक्रम बलिदान स्तंभ पर फूल चढ़ाकर शुरू हुआ।

इस दौरान कई धर्मों की प्रार्थनाएं की गईं। कश्मीरी महिलाओं और बच्चों ने भारतीय सेना के जवानों को रक्षा सूत्र बांधे, जो एकजुटता और सुरक्षा का प्रतीक थे।

एकता मार्च उस घटना के बाद हो रहा है जिसमें पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने इस साल 26 आम लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। इनमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय घोड़ा मालिक शामिल थे।

इस घटना से पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा पाकिस्तान के मुख्य इलाकों में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया।

पाकिस्तान ने नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला बढ़ाया तो भारत ने बदले में सीमा पार किए बिना सटीक हमलों से पाकिस्तान के 18 रक्षा अड्डों को नष्ट कर दिया।

पहलगाम में गुरुवार को सभी धर्मों के लोग एकत्र हुए और स्पष्ट संदेश दिया कि भारत एकजुट है। कोई भी शांति और अखंडता भंग करने की कोशिश करेगा तो उसे कड़ा जवाब मिलेगा। इस आयोजन ने 'वन नेशन,वन पीपल' की भावना को मजबूत किया। भारत की विविधता ही उसकी ताकत है और कोई दुश्मन इसे तोड़ नहीं सकता।

भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ ने कहा कि पहलगाम का संदेश सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि राष्ट्र की अटूट एकता और सांप्रत्यक सद्भाव की घोषणा है।