पहले चरण में महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में किया मतदान: स्मृति ईरानी

पटना, 8 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले राजनीतिक पार्टियां जनता को अपनी तरफ करने में जुटी हैं। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया है, साथ ही बिहार की महिलाओं को एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए बधाई दी है।

स्मृति ईरानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "मैं बिहार की महिलाओं से अपील करती हूं कि वे गृहमंत्री अमित शाह की ओर से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एनडीए को अपना आशीर्वाद दें। बिहार में एनडीए की सरकार आने पर विकास तेजी से होगा।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनकल्याण के कामों को देखते हुए पहले चरण में ही बिहार की महिलाओं ने एनडीए का साथ दिया है। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। एक सुरक्षित और समृद्ध बिहार के लिए एनडीए सरकार का होना जरूरी है।

स्मृति ईरानी ने कहा कि एनडीए की सरकार में हर घर में महिलाओं का सम्मान बरकरार रहता है। इसी दृष्टिकोण से बहनों से मेरी अपील है कि दूसरे चरण में भी महिलाएं अपना समर्थन एनडीए को दें और बिहार को विकसित बिहार बनाने में अपनी भागीदारी दें।

उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार में लगातार विकास हो रहा है। बिहार की जनता 2005 के पहले वाली सरकार को मौका नहीं दे रही है, क्योंकि उस समय बिहार का जो माहौल था उसे जनता भूला नहीं सकती है और वह दिन फिर ले आना भी नहीं चाह रही है।

भाजपा नेता ने कहा कि जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर विश्वास है और वह इनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। मैं सभी महिलाओं से निवेदन करना चाहती हूं कि एनडीए का साथ दें।

बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गई है और अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी