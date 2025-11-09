पीएम पोषण आहार योजना: दमोह के बच्चों को मिल रही पौष्टिक और स्वादिष्ट थाली

दमोह, 9 नवंबर (आईएएनएस)। भारत सरकार की प्रधानमंत्री शक्ति निर्माण पोषण आहार योजना देश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पौष्टिक और गर्म पका हुआ मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराना है।

इस योजना का मुख्य लक्ष्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार, कुपोषण को कम करना, स्कूलों में उपस्थिति और नामांकन बढ़ाना और एक स्वस्थ, सशक्त और मजबूत पीढ़ी का निर्माण करना है।

मध्य प्रदेश के दमोह जिले में इस योजना की सफलता साफ दिखाई दे रही है। जिला मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर दूर स्थित शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला पड़रिया में इसका असर देखने को मिला। यहां कक्षा 1 से 8 तक कुल 102 बच्चे अध्ययनरत हैं। रविवार के दिन बच्चों की थाली में आलू की सब्जी, खीर और पुड़िया परोसी गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चा समय पर और पर्याप्त भोजन प्राप्त करे, भोजन वितरण की जिम्मेदारी स्थानीय स्व सहायता समूह की महिलाओं को दी गई है।

इस योजना का उद्देश्य केवल बच्चों को खाना देना नहीं है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बेहतर बनाना, उनकी शाला के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें पढ़ाई में उत्साहित करना भी है। पौष्टिक भोजन मिलने से बच्चे न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि मानसिक और शैक्षिक विकास में भी मदद मिलती है। इससे उन्हें स्कूल में नियमित रूप से आने की प्रेरणा मिलती है और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरती है।

इस योजना से यह भी सुनिश्चित होता है कि बच्चों का कुपोषण कम हो और वे स्वस्थ जीवन जी सकें। बच्चों की थालियों में परोसे जाने वाले भोजन में संतुलित पोषण शामिल होता है, जिससे उनका पेट भरने के साथ-साथ उनका शारीरिक विकास सही ढंग से होता है।

पीएम पोषण आहार योजना बच्चों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रही है। यह योजना न केवल उन्हें स्वस्थ और मजबूत बनाती है, बल्कि उनके सीखने के अनुभव को भी बेहतर बनाती है।

