पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों को दी दो बड़ी सौगात, स्थानीय लोग बोले- प्रधानमंत्री का आभार

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में करीब 11 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली दो हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दावा किया गया है कि इन परियोजनाओं से लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।

पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर दिल्लीवासी काफी खुश हैं। खासकर द्वारका के। यहीं के एक व्यक्ति ने कहा कि पीएम मोदी यहां पर आए और दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात दी, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।

वहीं एक महिला, बेबी गुप्ता, ने कहा कि हमें गर्व है कि पीएम मोदी और सीएम रेखा गुप्ता ने वो कर दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। रेखा गुप्ता ने अपने अल्प कार्यकाल के दौरान ही विकास के तमाम काम किए हैं। वो कार्यकर्ताओं का विशेष तौर पर ख्याल रखती हैं। हम पीएम मोदी का विशेष तौर पर धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को इतनी बड़ी सौगात दी। पहले की सरकारों में केवल वादे किए जाते थे, लेकिन भाजपा सरकार देश के विकास के लिए संकल्पित है।

उद्घाटन समारोह में पहुंचे स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पीएम मोदी ने दो हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश और दिल्ली के लोगों के लिए अभूतपूर्व विकास किया है। इसके लिए हम उनका आभार जताते हैं।

विनोद चौधरी नाम के व्यक्ति ने कहा कि पीएम मोदी को देखने के लिए सड़कों पर जन सैलाब देखा गया। पीएम मोदी ने प्रदेश को जो सौगात दी है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि वो पीएम मोदी के हाथों को और मजबूत करें।

वहीं एक स्थानीय व्यक्ति ने इन परियोजनाओं से होने वाले फायदे गिनाए। कहा, "दो हाईवे परियोजनाओं के उद्घाटन से समय की बचत होगी, पेट्रोल की खपत कम होगी और व्यापारिक समुदाय को बहुत लाभ होगा।"

--आईएएनएस

एकेएस/केआर