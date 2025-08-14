भारत समाचार

पीएम मोदी के विजन को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है : ब्रजेश पाठक

Aug 14, 2025, 11:48 AM
लखनऊ, 14 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार ‘विजन डॉक्यूमेंट 2047’ के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार हर हाल में यह सुनिश्चित कर रही है कि जनता के हितों पर किसी भी प्रकार का आघात नहीं हो। हमारी सरकार की यह कोशिश है कि उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाया जाए। इसी को देखते हुए हमने 24 घंटे सदन चलाने का फैसला किया, क्योंकि हम प्रदेश के विकास को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते हैं।

डिप्टी सीएम ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सभी विभागों के मंत्रियों ने विभागवार अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने यह जानकारी दी कि अब तक उनके नेतृत्व में क्या-क्या फैसले लिए गए। हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि जनता के हित में फैसले लेने की दिशा में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं हो। 2017 से लेकर अब तक हमारी सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं, उन्हें हमारी सरकार ने लोगों के बीच रखा है। हमने प्रदेश के लोगों से यह भी वादा किया है कि जनता के हित के साथ हमारी सरकार किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि जब 2047 में हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, तब तक भारत विकसित और उत्तर प्रदेश संपूर्ण विकसित के रूप में स्थापित हो चुका होगा, क्योंकि हमारी सरकार लगातार प्रदेश के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हम लोग इसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने आज तक प्रदेश की सत्ता में रहते हुए लोगों के हितों के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। अगर समाजवादी पार्टी अपनी सरकार के कार्यकाल को देखे, तो इन्हें भ्रष्टाचार, लूट और बलात्कार के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी सिर्फ राजनीति के लिए जानी जाती है। इस पार्टी ने आज तक सूबे की जनता के हित के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। आज जब हमारी सरकार प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रही है, तो दुर्भाग्य देखिए कि समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। सपा के इस दोहरे चरित्र को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

वहीं, पूजा पाल की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ किए जाने के संबंध में ब्रजेश पाठक ने कहा कि जितने भी लोग प्रदेश का विकास चाहते हैं, वो सभी लोग आज की तारीख में भाजपा के साथ हैं। वो लोग हमेशा ही प्रदेश के हित के बारे में सोचते हैं।

