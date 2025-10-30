पीएम मोदी की मुजफ्फरपुर रैली को लेकर लोगों में उत्साह, कहा- बिहार रफ्तार पकड़ चुका है

मुजफ्फरपुर, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार को मुजफ्फरपुर में होने वाली जनसभा को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। सुबह से ही भारी संख्या में लोग जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं।

पीएम मोदी की जनसभा को सुनने के लिए लोग समस्तीपुर और मोतिहारी से पहुंचे हैं।

मनोज कुमार ने आईएएनएस से कहा कि पीएम मोदी आ रहे हैं, हम जोश के साथ स्वागत करेंगे। उनके नेतृत्व में विकास हुआ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है और दोबारा सरकार बनने के बाद विकास होता रहेगा।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सभी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं।

राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लगता है पाकिस्तान उन्हें प्यारा है, भारत की अच्छी बातें नहीं भातीं। सवाल उठाने वालों की आदत होती है कि वे कुछ भी कहते हैं।

राम नरेश ने बताया कि हम पीएम मोदी को देखने के लिए उत्साहित हैं। हम 2019 में आए थे, लेकिन यहां नहीं आ पाए। आज मौका मिला है। कई मील पैदल चलकर यहां पहुंचे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर बन रहा है।

हरिशंकर कुशवाहा ने कहा कि मैंने पीएम मोदी को कभी नहीं देखा। आज उन्हें देखने के लिए काफी उत्साहित हूं। मोतिहारी में उनकी रैली में नहीं जा पाया था। आज सुबह ही घर से निकल गया। बिहार में विकास हुआ है।

सरिता पटेल ने कहा कि पीएम मोदी की रैली को लेकर काफी उत्साहित हूं। बिहार में विकास हो रहा है। महिलाओं के लिए उनकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं।

प्रियंका कुमारी ने कहा कि वे बहुत खुश हैं कि पीएम मोदी को देखने आए हैं। उन्होंने पहले पीएम मोदी को कभी नहीं देखा था।

अर्चना ठाकुर ने कहा कि हम लोग बहुत उत्साहित हैं। बिहार ने रफ्तार पकड़ ली है। उन्होंने बहुत काम किया है। महिलाओं के लिए जितना किया, उतना किसी ने नहीं किया।

जनसभा स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एनडीए समर्थक पीएम मोदी के स्वागत के लिए बेकरार हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस