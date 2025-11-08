पीएम मोदी 9 नवंबर को 'उत्तराखंड रजत जयंती' कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, स्मारक डाक टिकट करेंगे जारी

नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तराखंड राज्य के गठन को 9 नवंबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस 'सिल्वर जुबली' के मौके पर देहरादून में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। 9 नवंबर को राज्य के गठन के रजत जयंती समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। दोपहर करीब 12:30 बजे देहरादून के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिक्षा, सिंचाई और खेल सहित कई सेक्टर से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास करूंगा। इसके साथ ही एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करने का सुअवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के उत्तराखंड आगमन से पहले कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। वे देहरादून वन अनुसंधान संस्थान पहुंचे, जहां यह भव्य कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियां समय पर पूरी हों।

उन्होंने कहा कि यह राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर लोगों में जोश है। प्रधानमंत्री मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उत्तराखंड के लोग भी उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कालखंड में उत्तराखंड में अभूतपूर्व विकास हुआ है। दो लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं राज्य में गतिमान हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। देहरादून पुलिस ने 9 नवंबर को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। रविवार को लगभग सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा।

देहरादून पुलिस ने घंटाघर से प्रेमनगर, बल्लूपुर से कमला पैलेस, सेंट ज्यूड्स चौक और प्रेमनगर से धूलकोट तक ट्रैफिक डायवर्जन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अन्य सभी मार्गों पर यातायात सामान्य रूप से चलता रहेगा। दिल्ली, ऋषिकेश, हरिद्वार, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने के सभी मार्ग खुले रहेंगे। देहरादून पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की है।

--आईएएनएस

एमएम/