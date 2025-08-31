भारत समाचार

पीएम की बातों को जीवन में उतारें और स्वदेशी अपनाएं: अपर्णा यादव

Aug 31, 2025, 11:43 AM

लखनऊ, 31 अगस्‍त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में देशवासियों को स्वदेशी अपनाने का मंत्र दिया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) नेता अपर्णा यादव ने पीएम की कही बातों को ध्‍यानपूर्वक और ध्‍येयपूर्वक जीवन में अपनाने की अपील लोगों से की।

भाजपा नेता अपर्णा यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की स्‍वदेशी अपनाने की सोच बहुत दूरगामी परिणाम को दिखाती है। भारत में सभी चीजें बनती हैं, चाहे वह कपड़ा हो या खाद्य पदार्थ। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। इन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। मेरा अनुरोध है कि पीएम मोदी की कही बातों को ध्‍यानपूर्वक और ध्‍येयपूर्वक अपने जीवन में अपनाएं। हमेशा स्‍वदेशी चीजों का इस्‍तेमाल करें।

मन की बात में सरदार वल्‍लभ भाई पटेल का जिक्र किया गया है। इसको लेकर उन्‍होंने कहा कि सरदार पटेल के बारे में जो पीएम ने बोला है, इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो के दौरान देश अखंड नहीं था। हैदराबाद में निजाम 'वंदे भारत' और 'भारत माता की जय' बोलने पर भी लोगों का सिर काट दिया करते थे।

उन्‍होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। अन्‍य राजनीतिक दलों में ऐसे कई लोग हैं जो आतंकवादियों का महिमामंडन करते हैं और राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं। ऐसी विष बेल को समाप्‍त करने के लिए पीएम ने ऑपरेशन पोलो पर बात कही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं पीओके भारत का पूरी तरह हिस्‍सा न बन जाए, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। पीएम मोदी बिना किसी तर्क के कोई बात नहीं कहते हैं। देश को एक और खुशखबरी के लिए तैयार रहना चाहिए।

अपर्णा यादव ने पीएम मोदी के एससीओ सम्‍मेलन में शामिल होने को लेकर कहा कि पीएम मोदी वैश्विक पटल पर जिस तरह से भारत को पेश कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि नतीजा सकारात्मक ही होगा। देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। चीन में जल्‍द श्रीराम का मंचन होगा।

बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, जिसको लेकर कांग्रेस का जोरदार विरोध हो रहा है। इस पर उन्‍होंने कहा कि यह टिप्‍पणी निंदनीय है। इस तरीके की टिप्‍पणी गरिमामय पद पर होते हुए पीएम मोदी की मां के लिए इस तरह की बात करना कतई उचित नहीं है। विभिन्‍न धर्मों में मां का स्‍थान सर्वोच्‍च होता है। इस तरह के बयान से पता चलता है कि उनके संस्‍कार कैसे हैं। ऐसे लोगों से देश को सचेत रहने की जरूरत है।

अपर्णा यादव ने कहा कि बिहार में भाजपा भारी जीत हासिल करेगी और जो लोग अभी ज्यादा बोल रहे हैं, वे जल्द ही चुप हो जाएंगे।

--आईएएनएस

एएसएच/केआर

