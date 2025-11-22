Asaduddin Owaisi : सीमांचल के लोगों ने पूरे मुल्क को पैगाम दिया: असदुद्दीन ओवैसी

किशनगंज: बिहार विधानसभा चुनाव में पांच सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की जीत के बाद पार्टी के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को सीमांचल की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने किशनगंज के जोकीहाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह जीत अल्लाह की बड़ी नेमत है।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की जनता ने एआईएमआईएम को जो सम्मान दिया है, उसे वे कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा इस क्षेत्र की आवाज उठाते रहेंगे। ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा कि सीमांचल के लोगों ने एआईएमआईएम को सफलता देकर पूरे मुल्क को पैगाम दिया है, यह पैगाम उत्तर प्रदेश भी पहुंचेगा और वहां भी गरीबों को इंसाफ दिलाएगा।

उन्होंने स्थानीय विधायक से गुजारिश करते हुए कहा कि यहां की जनता का वे लगातार ख्याल रखें। आज जब आप इनका काम करेंगे तो अल्लाह भी आपको कामयाब करेगा। उन्होंने सीमांचल की जनता का आभार जताते हुए कहा कि यहां लोगों ने भरोसा देकर यह साबित कर दिया कि जब सीमांचल एकजुट होकर खड़ा होता है तो उसे किसी दूसरे राजनीतिक सहारे की जरूरत नहीं रहती। आज अन्य लोगों की नींद उड़ गई है।

ओवैसी ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा, "हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन वे गुनहगार हो सकते हैं, गद्दार नहीं हो सकते। इस कामयाबी को बड़ी नेमत से अल्लाह ने हमें नवाजा है। इस कामयाबी की हिफाजत करेंगे और इसे और मजबूत करेंगे। जहां भी हमारी कमजोरियां थीं, उन कमजोरियों को दूर करेंगे। अगर गलतियां हुई हैं तो इन गलतियों को भी नहीं दोहराएंगे।"

उन्होंने लोगों से सीमांचल आते रहने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि हम जहां सफल नहीं हुए हैं, वहां भी जाकर लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। राजद का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि आज जिनकी तरफ हमने हाथ बढ़ाया था, आज वे रो रहे हैं। पटना में बैठने वाले लोगों ने उन्हें कमजोर समझा था।

--आईएएनएस