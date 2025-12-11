भारत समाचार

Opposition Reaction : 'भाजपा मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश रही है', अमित शाह के बयान पर बोला विपक्ष

एसआईआर पर विपक्ष का वार—भाजपा घुसपैठ के नाम पर राजनीति कर रही है
Dec 11, 2025, 09:01 AM
नई दिल्ली: विपक्षी दलों ने गुरुवार को एसआईआर और लोकसभा में बुधवार को दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा घुसपैठ और मतदाता सूची के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। वह वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

शिवसेना-यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एसआईआर पर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के बारे में बात की। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता था और सरकार बनाई। फिर भी उन्होंने (राहुल गांधी) इस बात पर जोर दिया कि कैसे वोटिंग पैटर्न में हेरफेर करने और मतदाताओं को हटाने की कोशिशें की जा रही थीं।"

प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा, 'राहुल गांधी के साथ हमने (शिवसेना-यूबीटी) यह भी जोड़ा कि महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों से मतदाताओं को लेकर भाजपा के पक्ष में वोट कराए गए।" उन्होंने कहा कि गड़बड़ी को उजागर करना विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। देश का लोकतंत्र हो या चुनाव प्रक्रिया हो, जब किसी तरह का हनन होगा तो इस पर सरकार की जवाबदेही बनती है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद राम गोपाल यादव ने गृह मंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, "वह कुछ भी कह सकते हैं। वह देश के गृह मंत्री हैं। लेकिन ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। गृह मंत्री देश की एकता का प्रतीक होते हैं। अगर गृह मंत्री खुद ऐसे बयान दें जो देश को बांटने वाले हों, तो यह उचित नहीं है।"

समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय ने भी आरोप लगाया कि भाजपा मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा, "यह सरकार हमेशा गुमराह करने वाले काम करती है। चर्चा महंगाई, बेरोजगारी, गिरते रुपए, बढ़ती कीमतों और पेट्रोल की कीमतों, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया भर में भारत की छवि जैसे जरूरी मुद्दों पर होनी चाहिए।"

अमित शाह के 'घुसपैठियों' वाले बयान को बेबुनियाद बताते हुए कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलका ने कहा, "क्या गृह मंत्री यह कहना चाहते हैं कि विपक्ष के लोग घुसपैठियों को पीएम या सीएम बनाना चाह रहे हैं? अगर घुसपैठिए घुस गए हैं, तो उन्हें पहचानना और हटाना उनकी (अमित शाह) जिम्मेदारी है। वे अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे विपक्ष को निशाना बनाते रहते हैं। भाजपा घुसपैठियों के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है, जो ठीक नहीं है।"

--आईएएनएस

 

 

