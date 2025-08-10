Operation Sindoor News: राहुल गांधी ने भारतीय सेना के पराक्रम पर कभी सवाल नहीं उठाया: सुखदेव भगत

नई दिल्‍ली: वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान को हुए भारी नुकसान की जानकारी दी। उन्‍होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पांच पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मार गिराए। इस पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने प्रतिक्रिया दी।

सुखदेव भगत ने कहा, ''मुझे भारतीय सेना और सरकार पर भरोसा है, लेकिन आज मुझे यह बताइए कि सेना कहती है कि घटना 22 अप्रैल को हुई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इतने दिनों में सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या सदन में चर्चा होने पर भी उनका मुंह बंद था? सेना के मनोबल को विपक्ष ने कभी कम नहीं किया है, हमें गर्व है अपनी सेना पर।''

सुखदेव भगत ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि राहुल गांधी ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर कभी सवाल नहीं उठाया। विपक्ष के लोगों का कहना था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने लगातार कहा है कि उन्‍होंने भारत पाकिस्‍तान के बीच सीजफायर कराया है। उन्‍होंने पांच लड़ाकू विमान का जिक्र किया था। इस पर विपक्ष का कहना था कि सरकार वास्‍तुस्थिति से अवगत तो कराए। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारतीय सेना की क्षति नहीं हुई है। जिस पर सवाल हैं।

भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा वह हमारे सशस्त्र बलों की वीरता, साहस या बहादुरी पर सवाल नहीं था। राहुल गांधी ने कभी इस पर संदेह नहीं जताया।

गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना की ओर से आधिकारिक तौर पर पहली बार पांच पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराने की पुष्टि की गई है।