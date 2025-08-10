नई दिल्‍ली: एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शनिवार को बेंगलुरु में एक बड़ा खुलासा किया। उन्‍होंने बताया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भारत के एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के पांच लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। इस पर बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

मंत्री मंगल पांडे ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि सेना के सर्वोच्च अधिकारी ने जनता के सामने सच्‍चाई बता दी कि किस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तान के जहाज को मार गिराया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना और फाइटर जेट को मार गिराया, जो भारत पर आक्रमण करना चाहते थे। आतंकवादी गतिविधियों की शरणस्‍थली के रूप में पाकिस्‍तान जाना जा रहा है। भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया।

उन्‍होंने कहा कि पाकिस्‍तान की सेना जब आतंकवादियों के समर्थन में गतिविधि करने लगी तब हमारी सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। यह साफ है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विरोध करते-करते भारत का विरोध करने लगते हैं।

वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एसआईआर पर कहा कि वोट चोरी का इतना बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पूरी दुनिया ये देखकर हैरान है कि पीएम मोदी ने पिछले दस सालों में कैसा लोकतंत्र बनाया है। क्या आपको लगता है कि अब हम चुप रहेंगे? हम चुप नहीं रहेंगे, देश बोलेगा।

उन्‍होंने सवाल किया कि जब सेना बहुत कुछ हासिल करने वाली थी, तो सरेंडर क्‍यों किया, अमेरिका के दबाव में क्‍यों आ गए और ऑपरेशन सिंदूर को अचानक क्‍यों रोक दिया गया। सीजफायर को लेकर पहला पोस्‍ट डोनाल्‍ड ट्रंप कर रहे हैं। उनकी मध्‍यस्‍थता आपने कैसे स्‍वीकार कर ली।