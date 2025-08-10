भारत समाचार

Operation Sindoor News: वायुसेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का किया प्रदर्शन: एसपी वैद

ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व डीजीपी व रक्षा विशेषज्ञ की पाकिस्तान पर कार्रवाई की सराहना।
Aug 10, 2025, 12:45 AM
जम्मू:  'ऑपरेशन सिंदूर' पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बयान पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

उन्होंने कहा कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बहुत ही साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के पांच फाइटर जेट्स को मार गिराया गया है। इसके अलावा, दो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और एक अवेक्स को भी नष्ट किया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की है। मेरा सवाल यह है कि यह बात पहले दिन से क्यों नहीं बताई गई। भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पाकिस्तान को तहस-नहस करने का काम किया।

उन्होंने आगे कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य ताकत को देखा और उसे सराहा। भारत के लोगों को अपनी सेना, वायुसेना और नौसेना पर गर्व है। वायुसेना ने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है कि यह एक बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए हम इसका जश्न मना रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर हम पहले दिन से यह बात उठाते तो पाकिस्तान को झूठ फैलाने का मौका नहीं मिलता।

वहीं वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बेंगलुरु में एक भाषण के दौरान एयर चीफ मार्शल ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह ऑपरेशन एक उच्च तकनीक वाली लड़ाई थी, जिसमें एस-400 प्रणाली ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में पांच पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया। उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान के एक बड़े विमान को भी मार गिराया गया। हमारी सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया। हमारी सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को बेनकाब किया है, उसकी हम तारीफ करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि यह पाकिस्तान के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, खासकर हमने उनके तीन हवाई अड्डे नष्ट कर दिए थे। किसी भी योजनाबद्ध हवाई हमले या जमीनी कार्रवाई के लिए उन्हें हवाई समर्थन की आवश्यकता होती। हमने उनकी हवाई क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उनके कुछ हवाई अड्डे अभी भी 'आईसीयू' में हैं।

 

 

