Operation Muskaan Campaign : गुमशुदा लड़कियों की तलाश के लिए पुलिस ने शुरू किया 'ऑपरेशन मुस्कान'

खंडवा में पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान, गुमशुदा बच्चियों की तलाश और सुरक्षा जागरूकता पर फोकस।
Nov 10, 2025, 11:52 AM
खंडवा: गुमशुदा लड़कियों की तलाश के लिए पुलिस ने शुरू किया 'ऑपरेशन मुस्कान'

खंडवा: मध्य प्रदेश के खंडवा में बच्चियों की गुमशुदगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे ही मामलों के चलते ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रदेश भर में ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया है।

पुलिस की ओर से यह ऑपरेशन 30 नवंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें दो बातों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, एक तो जो लड़कियां घरों से गुमशुदा हैं, उन्हें तलाश कर घर तक पहुंचाया जाए।

इसके साथ ही पुलिस की ओर से बनाए गए अलग-अलग बालिकाओं के ग्रुप जिनमें स्कूली बालिकाएं, कॉलेज जाने वाली बालिकाएं और आदिवासी हॉस्टल में पढ़ने वाली बालिकाएं शामिल हैं, उन तक पुलिस पहुंचे और उन्हें बताए कि ऐसे मामलों में किस तरह की सावधानी रखी जाए, जिससे वे किसी भी तरह से ऐसे ट्रैप में आने से बच जाएं।

पुलिस की ओर से स्कूल, कॉलेज और समाज के प्रमुख लोगों के जरिए भी ऐसी सभी बालिकाओं तक पहुंचकर उन्हें जागरूक करें, जिससे समाज में फैल रही ऐसी विकृतियों में कमी आए। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर इंटरनेट मीडिया तक की मदद पुलिस लेगी।

खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में लड़कियों की गुमशुदगी की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। उसी को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से यह अभियान शुरू किया गया है। इसमें दो तरह की टीम का गठन किया गया है। पहली जो लड़कियों को खोजने के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी जागरूक करने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि जिले में अधिक से अधिक लड़कियों को जागरूक किया जाए और अगर किसी की कोई परेशानी है तो उसे भी दूर किया जाएगा। लोगों को विश्वास दिलाना है कि पुलिस उनकी सहायता करने के लिए 24x7 उनके साथ खड़ी है और वे बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस से सहायता मांग सकते हैं।

खंडवा एसपी ने कहा कि अगर कोई पुलिस को कोई सूचना भी देता है तो पुलिस जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करेगी और अपराधियों पर कार्रवाई होगी।

