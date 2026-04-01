Operation Kavach 13 : दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच 13.0 के तहत 48 घंटे की सघन कार्रवाई, 452 लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली: सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 'ऑपरेशन कवच 13.0' के तहत पूरे जिले में लगातार 48 घंटे की सघन और प्रभावी कार्रवाई की। यह अभियान 29 मार्च शाम 6 बजे से 31 मार्च शाम 6 बजे तक लगातार चला। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य जिले में सक्रिय अपराधियों, नशीले पदार्थों के तस्करों, अवैध शराब के कारोबारियों, जुआरियों, हथियार रखने वालों और अन्य असामाजिक तत्वों पर निर्णायक चोट करना था।

इस ऑपरेशन में नशीले पदार्थों के तस्करों, अवैध शराब के स्मगलरों, अवैध हथियार रखने वालों, जुआरियों, बीएनएसएस के तहत अपराध करने वालों, डीपी एक्ट का उल्लंघन करने वालों, सीओटीपीए का उल्लंघन करने वालों और अन्य असामाजिक तत्वों को निशाना बनाया गया। इसके जरिए जिले में सक्रिय अपराध के नेटवर्क पर निर्णायक चोट की गई।

यह ऑपरेशन पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह (आईपीएस) के समग्र पर्यवेक्षण में चलाया गया, जिसमें सभी 15 पुलिस थानों, 1 साइबर पुलिस थाने और विशेष इकाइयों (स्पेशल स्टाफ, एंटी-नारकोटिक्स सेल, एएटीएस और टेक्निकल सर्विलांस यूनिट्स) ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

कुल 110 समर्पित टीमों को तैनात किया गया था। इन टीमों ने पहचाने गए संवेदनशील स्थानों (हॉटस्पॉट), झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों, औद्योगिक क्षेत्रों, शराब की सप्लाई के रास्तों, संदिग्ध ठिकानों, सुनसान इलाकों, रात के समय अपराध वाले क्षेत्रों और संवेदनशील हिस्सों में खुफिया जानकारी के आधार पर 283 छापे मारे। स्पेशल स्टाफ, एएनसी, एएटीएस और तकनीकी निगरानी यूनिटों ने इंटेलिजेंस जुटाने और रियल-टाइम ऑपरेशनल सहायता देने में अहम भूमिका निभाई, जिससे जमीन पर तेजी से और असरदार कार्रवाई सुनिश्चित हुई।

इस ऑपरेशन के दौरान चौबीसों घंटे नाका चेकिंग, मोबाइल गश्त, मानवीय और तकनीकी इंटेलिजेंस-आधारित निगरानी, एसएचओ और विशेष इकाइयों के बीच निर्बाध समन्वय, हॉटस्पॉट पर नियंत्रण, सटीक योजना के साथ एक साथ कई जगहों पर छापे, जीरो रिस्पॉन्स टाइम के साथ जमीन पर आक्रामक तैनाती, एकीकृत साइबर और जमीनी इंटेलिजेंस समन्वय, बार-बार अपराध करने वालों और ज्यादा जोखिम वाले अपराधियों पर लगातार निगरानी और रियल-टाइम कमांड और कंट्रोल की निगरानी की गई।

इस दौरान कुल 452 लोग गिरफ्तार किए गए और 1,930 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा, 469 चालान भी जारी किए गए। नशीले पदार्थों और अवैध शराब के मामलों में भी कड़ी कार्रवाई हुई। एनडीपीएस एक्ट के तहत 37 मामले दर्ज हुए, 59 लोग पकड़े गए और 14.62391 किलोग्राम गांजा, 0.306 किलोग्राम हेरोइन और 0.63371 किलोग्राम स्मैक जब्त किए गए। इसके अलावा 23 पन्नी पाइप और 5,260 रुपये नकद भी जब्त किए गए।

अवैध शराब के मामलों में 13 मामले दर्ज किए गए और 996 बोतलें अवैध शराब जब्त की गई। हथियार रखने के मामलों में 12 लोग पकड़े गए, जिनके पास से 10 चाकू, 2 पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल और 1 स्कूटी बरामद हुई। जुआ खेलने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई, जिसमें 41 लोग पकड़े गए और 34,210 रुपये नकद जब्त किए गए। वाहन चोरी के मामलों में 4 आरोपी सहित 5 वाहन बरामद किए गए। वहीं, अन्य कार्रवाई में 4 घोषित अपराधी पकड़े गए और धारा 40ए और 40बी के तहत 200 व्यक्ति पकड़े गए।

--आईएएनएस